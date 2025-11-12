聽新聞
0:00 / 0:00
影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發
鳳凰輕度颱風暴風圈今天凌晨進入台灣陸地，屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次噴發，距離上次6月26日第一次噴發已有3個多月。這次有3個噴發點，其中2個新的噴發點，泥流也造成附近的園藝園區及紅豆田受到影響。
萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，這次3個噴發點，一個是舊的，在皇源聖殿前，兩個是新的，都距離舊噴發點約50公尺。這次泥流造成附近一個園藝園區整區受損嚴重，種的樹都被泥流埋沒，樹恐怕活不了了。
陳玉意也與民眾一起在紅豆田旁開設引流，將泥流引至別處，避免影響紅豆田，紅豆因此僅受到輕微影響；同時丟火苗引發火焰，加速甲烷等氣體燃燒。泥火山噴發的時間不固定，噴發後的泥漿乾掉後變成灰土，乾掉後土方處理不易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言