快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次。圖／謝隆欽提供
屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次。圖／謝隆欽提供

鳳凰輕度颱風暴風圈今天凌晨進入台灣陸地，屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次噴發，距離上次6月26日第一次噴發已有3個多月。這次有3個噴發點，其中2個新的噴發點，泥流也造成附近的園藝園區及紅豆田受到影響。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，這次3個噴發點，一個是舊的，在皇源聖殿前，兩個是新的，都距離舊噴發點約50公尺。這次泥流造成附近一個園藝園區整區受損嚴重，種的樹都被泥流埋沒，樹恐怕活不了了。

陳玉意也與民眾一起在紅豆田旁開設引流，將泥流引至別處，避免影響紅豆田，紅豆因此僅受到輕微影響；同時丟火苗引發火焰，加速甲烷等氣體燃燒。泥火山噴發的時間不固定，噴發後的泥漿乾掉後變成灰土，乾掉後土方處理不易。

屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次。圖／謝隆欽提供
屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次。圖／謝隆欽提供

萬丹 園藝 泥火山
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風低層環流「像甜甜圈」 鄭明典：近中心已無伴隨深對流

宜蘭終於擺脫致災性暴雨 颱風論壇：共伴效應結束了 鳳凰傍晚登陸屏東

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

相關新聞

影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發

鳳凰輕度颱風暴風圈今天凌晨進入台灣陸地，屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次噴發，距離上次6月26日第一次噴發已有3...

陳其邁議會報告後走人 引爆藍綠衝突

高雄市長陳其邁昨赴議會報告115年度高雄市總預算案，國民黨團不滿陳其邁報告完就走人，砲轟不尊重議會，綠營則提出「停止討論...

影／相隔約半年 屏東縣萬丹泥火山今年第二次噴發

屏東縣萬丹泥火山今天清晨噴發，是今年第二度噴發，噴發位置ㄧ樣在萬丹鄉皇源聖殿周邊位置，今年第一次噴發是在今6月26日，相...

觀察站／高雄政績遭質疑 選戰燒進議會

高市議會昨爆發主席台之爭，議事中斷，不僅是陳其邁任內首度發生，距離上次同樣情形更有6年之久。冰凍三尺非一日之寒，陳其邁上...

北竿芹壁聚落 獲交通部十大觀光亮點

交通部觀光署辦「觀光亮點獎」昨頒獎，連江縣北竿芹壁聚落脫穎而出，獲「十大觀光亮點」殊榮，評審團盛讚芹壁完整保留花崗岩建築...

新聞眼／為便民闢停車場 犧牲市民綠地？

「『自然』，來自於這片綠地上豐富的生物多樣性」，這是果嶺公園開幕前，市長陳其邁在臉書寫下的註解，如今為了解決開放後的車潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。