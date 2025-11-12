影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發

鳳凰輕度颱風暴風圈今天凌晨進入台灣陸地，屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次噴發，距離上次6月26日第一次噴發已有3個多月。這次有3個噴發點，其中2個新的噴發點，泥流也造成附近的園藝園區及紅豆田受到影響。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，這次3個噴發點，一個是舊的，在皇源聖殿前，兩個是新的，都距離舊噴發點約50公尺。這次泥流造成附近一個園藝園區整區受損嚴重，種的樹都被泥流埋沒，樹恐怕活不了了。