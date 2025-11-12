快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／高雄政績遭質疑 選戰燒進議會

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高市議會昨爆發主席台之爭，議事中斷，不僅是陳其邁任內首度發生，距離上次同樣情形更有6年之久。冰凍三尺非一日之寒，陳其邁上任後府會和諧，綠議員自豪高雄「朝小野大」，從未嚴重衝突，然而明年執政屆滿將改選，美濃大峽谷馬頭山廢棄物等案接連發生，執政成績屢遭質疑，選舉壓力籠罩整個市府團隊，議會爆發衝突不意外。

2019年韓國瑜參選總統請長假，因缺席議會預算報告，發生主席台占領衝突，昨日高市府交付總預算，國民黨團連番質詢，除技術性杯葛外，事前已經準備好海報及布條，以人海戰術包圍民進黨議長康裕成，最終成功擋下總預算案。

而昨日衝突有跡可循，近期市府各局處態度強硬，粉專貼文指控表明參選下屆市長的立委柯志恩「烏龍爆料」，衛生、環保局新聞稿更批國民黨「假爆料」、「為選舉造勢」，關係劍拔弩張。

藍營議員認為，監督市政是民代天職，然而市府局處首長答詢時態度傲慢，且會當面嗆議員，高市府已經變「北韓」，只能歌功頌德、不能批評，動輒用行政資源打擊在野議員，不滿情緒高漲。

陳其邁挾著施政光環，明年卸任後勢將更上一層樓，2026年高雄能否延續綠色執政不僅是成績單、面子問題，更攸關賴清德總統連任之戰，兩人都有輸不得的壓力，如今卻陷入黨內分裂危機。高市府理應捍衛立場、說明市政，然而市府團隊長期處於高壓統御下，接連發生錯發新聞稿、區長列管公務員臉書帳號等凸槌事件，有損市府形象。

陳其邁 美濃大峽谷 馬頭山 韓國瑜 廢棄物 柯志恩 賴清德 康裕成
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄市議會爆衝突！藍營不滿市長提前離席 陳其邁：尊重議會及議長裁示

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

影／邁任內首次！高市府總預算交付吵翻天 藍議員霸占主席台議事中斷

颱風鳳凰來襲 陳其邁：山區已預防性撤離59人

相關新聞

陳其邁議會報告後走人 引爆藍綠衝突

高雄市長陳其邁昨赴議會報告115年度高雄市總預算案，國民黨團不滿陳其邁報告完就走人，砲轟不尊重議會，綠營則提出「停止討論...

觀察站／高雄政績遭質疑 選戰燒進議會

高市議會昨爆發主席台之爭，議事中斷，不僅是陳其邁任內首度發生，距離上次同樣情形更有6年之久。冰凍三尺非一日之寒，陳其邁上...

澄清湖將增建停車場 環團要求停工

高雄市政府規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋，工程將移除綠樹引起環團反彈，如今又要新增停車場，環團憂心恐使入園量過載，...

新聞眼／為便民闢停車場 犧牲市民綠地？

「『自然』，來自於這片綠地上豐富的生物多樣性」，這是果嶺公園開幕前，市長陳其邁在臉書寫下的註解，如今為了解決開放後的車潮...

北竿芹壁聚落 獲交通部十大觀光亮點

交通部觀光署辦「觀光亮點獎」昨頒獎，連江縣北竿芹壁聚落脫穎而出，獲「十大觀光亮點」殊榮，評審團盛讚芹壁完整保留花崗岩建築...

高雄市議會爆衝突！藍營不滿市長提前離席 陳其邁：尊重議會及議長裁示

高雄市議會今天進行議案交付審查，國民黨團不滿市長陳其邁在總預算編製報告後離席。議長康裕成表示，循往例，交付審查時，市長報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。