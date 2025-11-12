觀察站／高雄政績遭質疑 選戰燒進議會

高市議會昨爆發主席台之爭，議事中斷，不僅是陳其邁任內首度發生，距離上次同樣情形更有6年之久。冰凍三尺非一日之寒，陳其邁上任後府會和諧，綠議員自豪高雄「朝小野大」，從未嚴重衝突，然而明年執政屆滿將改選，美濃大峽谷、馬頭山廢棄物等案接連發生，執政成績屢遭質疑，選舉壓力籠罩整個市府團隊，議會爆發衝突不意外。

2019年韓國瑜參選總統請長假，因缺席議會預算報告，發生主席台占領衝突，昨日高市府交付總預算，國民黨團連番質詢，除技術性杯葛外，事前已經準備好海報及布條，以人海戰術包圍民進黨議長康裕成，最終成功擋下總預算案。

而昨日衝突有跡可循，近期市府各局處態度強硬，粉專貼文指控表明參選下屆市長的立委柯志恩「烏龍爆料」，衛生、環保局新聞稿更批國民黨「假爆料」、「為選舉造勢」，關係劍拔弩張。

藍營議員認為，監督市政是民代天職，然而市府局處首長答詢時態度傲慢，且會當面嗆議員，高市府已經變「北韓」，只能歌功頌德、不能批評，動輒用行政資源打擊在野議員，不滿情緒高漲。

陳其邁挾著施政光環，明年卸任後勢將更上一層樓，2026年高雄能否延續綠色執政不僅是成績單、面子問題，更攸關賴清德總統連任之戰，兩人都有輸不得的壓力，如今卻陷入黨內分裂危機。高市府理應捍衛立場、說明市政，然而市府團隊長期處於高壓統御下，接連發生錯發新聞稿、區長列管公務員臉書帳號等凸槌事件，有損市府形象。