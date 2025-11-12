聽新聞
北竿芹壁聚落 獲交通部十大觀光亮點
交通部觀光署辦「觀光亮點獎」昨頒獎，連江縣北竿芹壁聚落脫穎而出，獲「十大觀光亮點」殊榮，評審團盛讚芹壁完整保留花崗岩建築群與閩東聚落風貌。新北3處景點入選，淡水漁人碼頭及淡江大橋獲「最佳國旅創新獎」，三貂嶺猴硐百年聚落、新北美術館也入列。
金門縣也大放異采，金門酒廠公司所屬的「經武酒窖」從全台191處推薦亮點中勝出，獲十大觀光亮點獎。金城鎮「後浦十六藝文特區」入圍全國前三十大亮點並獲最佳人氣獎。烈嶼鄉「習山湖公園」與金湖鎮「陳景蘭洋樓」均以高票擠進全國前十名，3處景點皆獲最佳人氣獎。
連江縣府與觀光署馬祖國家風景區管理處攜手，以芹壁聚落、大浦聚落及北海坑道3大景點共同入選「台灣觀光100亮點」，芹壁聚落獲「十大觀光亮點」肯定。
新北觀旅局也喜迎佳績，有3處景點入選，淡水漁人碼頭及淡江大橋獲「最佳國旅創新獎」、三貂嶺猴硐百年聚落、新北美術館也上榜。評審肯定新北結合創新建設、文化保存與旅遊發展的多元魅力。
觀旅局長楊宗珉說，淡江大橋跨越淡水河口，串聯淡水與八里兩岸，縮短來往時間，形成北台灣海岸旅遊新軸。橋體流暢的線條設計搭配漁人碼頭浪漫海景，是兼具交通建設與觀光景觀新地標。
另，北市工務局公園處主辦的城市花卉品牌「花IN台北」傳捷報，獲四項國際設計大獎金獎殊榮，包括義大利羅馬設計獎、英國IAA倫敦設計獎、美國繆思創意獎等，也拿下雪梨設計獎年度最佳設計獎項。
