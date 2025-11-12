新聞眼／為便民闢停車場 犧牲市民綠地？

「『自然』，來自於這片綠地上豐富的生物多樣性」，這是果嶺公園開幕前，市長陳其邁在臉書寫下的註解，如今為了解決開放後的車潮，市府計畫在鄰近的澄清湖風景區開闢停車場，飲用水保護區大興土木，「便民停車」與「留綠地給市民」的理念起衝突，孰輕孰重有賴市府拿出智慧。

市府去年收回高爾夫球場之前，與經營多年的陳家爆發多次舌戰，工務局更斥責業者在澄清湖水源保護區未落實公益責任，沒做好水保蓄洪措施，有汙染飲用水疑慮，以此成功收回土地，轉作全民共享的果嶺自然公園，也成為市區難得的生態綠肺。

果嶺公園與澄清湖都屬飲用水保護區，「為市民留下大片綠地」，是市府當初開幕前引以為傲的政績，如今卻為了紓解大量車潮開闢停車場，工程勢必要鋪水泥、砍樹造地，靜謐的環境，將被更多車流、噪音與垃圾取代。

果嶺公園並非缺少停車空間，除園區原有的停車場外，另於八德南路、圓山飯店網球場、澄清湖園區以及一旁的雙湖公園，也早有或即將設置停車場，環團質疑必要性並非無理。

且翻開地圖，果嶺公園與停車場的預定地之間有松藝路橫貫其中，但該路僅為兩線車道，路幅不大，若周邊開闢停車場，也有引入大量車潮的問題，難保不會對交通造成影響。

果嶺公園象徵高雄在城市綠地政策上的一次進步，讓人看見土地除了「開發」之外的另一種想像，更是市府引以為傲的環境成績之一；如今若只為了「便民」回歸車本主義，恐會讓這段「為市民留下綠地」的故事成為諷刺，「便民停車」與「留綠地給市民」如何取捨，有賴市府拿出智慧。