澄清湖將增建停車場 環團要求停工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市政府規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋引起反彈，環保團體指澄清湖內還要新增一處84格停車場，目前場域已被黃沙覆蓋、光禿一片，加速破壞生態。記者宋原彰／攝影
高雄市政府規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋，工程將移除綠樹引起環團反彈，如今又要新增停車場，環團憂心恐使入園量過載，違背飲用水水源水質保護區建設原則，昨天在澄清湖舉牌抗議，要求市府立即停工；市府則稱，停車場水保計畫已送審查尚未動工，近日會再邀集公園處會勘。

工務局斥資8800萬元新建橫跨松藝路行人天橋，由於施工地位於高雄飲用水保護區，工程還要移植綠樹，引起森林城市協會質疑。

森林城市協會指出，不僅施作天橋，市府另計畫在旁新建84格停車場，機具已進場施工，現場黃土一片。

森林城市協會不滿市府作法，昨號召在地近20人高舉「反對澄清湖毀樹工程，變更設計護森林水庫」、「停車場不毀綠地」等抗議牌面，痛批市府黑箱規畫，盼市長陳其邁捍衛澄清湖的森林綠地。

森林城市協會理事長、高雄市樹諮會委員莊傑任舉澄清湖過去有每日7000人次入園限制，限縮停車位能達到總量管制，避免入園數超載，市府應引導大眾以機車、自行車取代轎車或搭乘大眾運輸工具，非一味增設車位。

莊傑任質疑，鄰近的雙湖公園已將興建3座新停車場，果嶺公園八德南路入口引道也能增設車位，若為了嘗鮮人潮，鏟地毀樹建停車場，把超過4公頃的森林綠地變成柏油、鋼鐵與水泥，已嚴重偏離市長的宣示與初衷，請不要讓劣質規畫與工程，毀了澄清湖。

當地民眾表示，市府斥資8800萬元建天橋、300萬元建停車場，工程未經過生態檢核和地方說明，一再破壞水源保護區，「高雄市政府這麼聰明的官員，做這麼多利民措施，卻選擇最笨的方案」讓人認同。

對此，高雄市交通局解釋，停車場是為改善果嶺公園周邊停車不足問題，已提送水土保持計畫審查中，後續將依水利單位建議辦理；目前預定地僅做拔除雜草等基本維護，未實質動工，擇日將邀集公園處會勘，以最小程度施工、避免移植樹木等原則。

工務局新工處則稱，松藝路近5年有3件死亡車禍，天橋預定地屬事故熱點，為保障遊客安全，興建人行天橋有其必要性，且天橋設計已採最小範圍，牴觸喬木除了汰除果樹，其餘全數在園區內就近移植，並不影響既有生態。

停車場 澄清湖 保護區 環團 自行車 陳其邁 大眾運輸
