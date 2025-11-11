馬祖北竿硬地超馬邁入第10屆 今起開放報名

以賽道「地硬、風強、坡多」，考驗跑者體力與耐力著稱的馬祖北竿硬地超級馬拉松，明年邁入第10屆，將於2026年3月20至21日於連江縣北竿鄉舉辦，並從今天起開放報名。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，被網友稱為「全台最硬賽道」的馬祖北竿硬地超級馬拉松，明年將邁入第10屆，以「榮耀北竿，十載硬道」為主題，將結合極限挑戰、在地文化與觀光體驗，盼能打造離島最具代表性的運動盛事。

交旅局指出，北竿硬地超馬賽事分為50公里、25公里、12.5公里、5公里與4公里組，並首次與運動品牌美津濃（Mizuno）合作，報名與完賽的跑者，將可獲得包括紀念上衣、紀念背心、連帽毛巾，以及完賽證書、紀念酒與獎牌等。

交旅局說，本屆賽事適逢10週年，邀請曾挑戰過北竿硬地超馬的跑者們「回歸」報名，可得回歸紀念品。而為讓跑者能更願意在北竿旅遊，於北竿地區旅宿住宿，或是前往以梅花鹿聞名的大坵島等，完成指定關卡，就能兌換限量紀念品。

交旅局透過新聞稿強調，馬祖北竿硬地超級馬拉松舉辦10屆以來，無數跑者用汗水丈量島嶼，讓它不僅為運動賽事，更是一場文化與島嶼精神的展現，象徵離島路跑品牌的重要里程碑，歡迎跑者們到北竿，在海與風之間，留下難以磨滅的紀錄。

交旅局說，第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松今天起開放報名。