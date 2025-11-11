高雄市議會爆衝突！藍營不滿市長提前離席 陳其邁：尊重議會及議長裁示

高雄市議會今天進行議案交付審查，國民黨團不滿市長陳其邁在總預算編製報告後離席。議長康裕成表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席。陳其邁表示，尊重議會，也尊重議長裁示。

高雄市議會國民黨團不滿陳其邁在總預算編製報告後離席，拒絕交付審查，還包圍主席台；民進黨團以「停止討論」反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。

康裕成表示，今天議事處理未臻周延，向議員致歉，但也重申自縣市合併以來，歷屆議會皆循往例辦理，總預算案交付審查時，市長報告完即可離席，僅留財政主責單位在場，其餘局處首長無須全程列席。

康裕成強調，陳其邁是經她同意離開，並非溜走，並重申審畢審計處提案後若有市府提案，相關局處首長應留席，其餘單位即可先離開議事廳，此為高雄市議會自縣市合併以來慣例。呼籲議會理性審查預算、勿讓政治對立凌駕公共利益。

陳其邁今天下午接受媒體聯訪表示，尊重議會，也尊重議長的裁示。因為今天下午必須召開防颱工作會議，離開議會後，他即前往應變中心主持會議，颱風即將登陸，各式各樣的準備工作都不能懈怠，也希望市民必須留意防颱動態。

高市府表示，市長在議會時間是遵從議長指示。市長在議長同意離開議會後，就趕往主持防颱工作會議，因為颱風可能直撲高雄，防颱工作刻不容緩。