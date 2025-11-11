16年如一日！許家莊園、冠峯建設慨捐10萬 助金門家扶園遊會

秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，許家莊園民宿負責人楊雅惠與冠峯建設總經理許愷翊於昨日捐贈10萬元善款，支持金門家扶中心舉辦「扶幼助學愛心園遊會」，金門家扶扶幼副主委許燕輝與家扶中心主任洪依帆代表受贈，由於楊雅惠是許燕輝的妻子、許愷翊是他們的兒子，一家人攜手行善的畫面溫馨動人，成為地方佳話。

楊雅惠表示，讓公益服務融入生活，是她長年以來堅持的信念。她相信企業的成功應與社會的幸福並行，只要願意從心出發、以行動回饋，就能讓愛心不斷循環、希望持續延伸。她期盼拋磚引玉，帶動更多人投入善的行列，讓金門的溫暖繼續傳遞下去，成為支持弱勢家庭與孩子們最堅定的力量。

金門家扶扶幼主委楊肅謙指出，楊雅惠不僅是家扶的長期捐款人，其夫婿許燕輝身兼家扶扶幼副主委，積極參與地方宗教與教育公益活動，今年更與孩子攜手投入公益活動，已連續16年於家扶寒冬送暖園遊會慷慨捐助，成為家扶中心最堅定的後盾與溫暖的力量。此善舉為家扶注入源源不絕的助力，更成為地方善心的典範，他們以長年如一的行動，用實際行動陪伴孩子成長，也激勵更多鄉親響應公益。感謝社會各界長期的支持與贊助，讓寒冬不再冰冷，讓每個孩子都能在愛與希望中茁壯成長。

金門家扶中心主任洪依帆則感謝許家莊園與冠峯建設長期支持扶幼助學，以實際行動展現對公益的熱忱與責任。她表示，金門家扶扶幼助學愛心園遊會將於11月30日上午在行政院金馬聯合服務中心前廣場舉辦，邀請各界愛心人士共襄盛舉。今年家扶將持續發放每戶服務家庭2000元賣場禮券，協助弱勢家庭採買年節與生活物資。目前距離募款目標仍有一段距離，家扶中心誠摯呼籲各界響應，一同為孩子點亮希望的燈火。洽詢專線：082-326139。