聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁赴鼓山三路抽水站視察，要求確保防洪設施運作正常。圖／高雄市府提供
高雄市陳其邁今天前往鼓山三路抽水站視察，要求啟動全面防災應變措施、加強各項防洪設施運作，因氣象署雨量預估高雄市山區總雨量可能達200到400毫米，平地也將有100到200毫米，今天環保局更動員清水溝，避免颱風期間淹水阻礙交通。

高雄市府表示，颱風鳳凰影響高雄最顯著的時段將從今天入夜開始，明天暴風圈就會逐漸籠罩高雄，明天雨勢甚至可達大雨至局部豪雨等級。陳其邁今天下午已前往抽水站視察，預先掌握抽水設備、電力系統及人力應變配置情形。

高雄市水利局指出，鼓山三路抽水站已完成機組試轉與保養，並視地勢預先布署移動式抽水機與發電機於周邊易積水熱點，同步清疏雨水下水道、側溝與洩水孔，提升排水效率，並將依潮位與雨勢機動操作防潮閘門，防止洪水倒灌，且確保供電異常時能啟動備援電力持續運轉。

鼓山三路抽水站2022年才完工，位於鼓山運河末端，因過去鼓山三路與華安街一帶曾因山區逕流集中、地勢低窪及下游愛河水位頂托造成淹水，不過抽水站第一期啟用後，總抽水量達10 CMS，未來還規畫設置第二期工程，預計明年中旬完工。

為防颱風期間大雨造成市區道路淹水，高雄市環保局也動員590人次、各式車輛69車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度23.12公里、清除路旁洩水孔堵塞 7451件及溝蓋堵塞4383件、合計清除廢棄物91公噸。

高雄市長陳其邁赴鼓山三路抽水站視察，要求確保防洪設施運作正常。圖／高雄市府提供
鳳凰颱風 高雄市 陳其邁 淹水 豪雨
就怕鳳凰颱風大雨讓高雄淹大水 陳其邁視察鼓山抽水站

