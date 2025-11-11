聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風路徑南修恐從屏東登陸 周春米視察沿海滯洪池、抽水站
鳳凰颱風登陸路徑一再南修，目前最新預報將從屏東登陸，屏東縣長周春米今日前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，視察滯洪池進度與抽水設施運作情形，並呼籲鄉親務必做好防災準備，嚴防颱風帶來的強風豪雨。
周春米表示，這是自2004年後，睽違21年11月還有颱風侵台，中央氣象署已於今日凌晨5時發布陸上颱風警報，預估登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區預估出現豪雨，沿海及低窪地區須嚴防潮汐引發的淹水問題
她說，東港地勢低窪，排水改善工程是治水的重要設施。大潭排水系統第一期工程目前進度超前，防水與滯洪功能已發揮成效；第二期工程預計11月25日開工，完工後將更全面降低暴雨與洪水帶來的威脅。
另外新園鄉鹽埔、共和兩村地勢低窪，建置B、C幹線抽水站總抽水量達9.9cms，可有效改善長年淹水問題，C幹線抽水機已建置完成，可隨時啟動運作，確保排水順暢。平時也要加強清淤與清溝作業，確保抽水站正常運轉。
目前蓮霧、紅豆等農作物將進入收成期，周春米提醒農民務必加強防風防雨措施，避免損失。另沿海地區電線桿地下化工程，雖因台電預算刪減有所延宕，但縣府預計明、後兩年分期施作，強化防災韌性，降低用電風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言