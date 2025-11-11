鳳凰颱風路徑南修恐從屏東登陸 周春米視察沿海滯洪池、抽水站

鳳凰颱風登陸路徑一再南修，目前最新預報將從屏東登陸，屏東縣長周春米今日前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，視察滯洪池進度與抽水設施運作情形，並呼籲鄉親務必做好防災準備，嚴防颱風帶來的強風豪雨。

周春米表示，這是自2004年後，睽違21年11月還有颱風侵台，中央氣象署已於今日凌晨5時發布陸上颱風警報，預估登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區預估出現豪雨，沿海及低窪地區須嚴防潮汐引發的淹水問題

她說，東港地勢低窪，排水改善工程是治水的重要設施。大潭排水系統第一期工程目前進度超前，防水與滯洪功能已發揮成效；第二期工程預計11月25日開工，完工後將更全面降低暴雨與洪水帶來的威脅。

另外新園鄉鹽埔、共和兩村地勢低窪，建置B、C幹線抽水站總抽水量達9.9cms，可有效改善長年淹水問題，C幹線抽水機已建置完成，可隨時啟動運作，確保排水順暢。平時也要加強清淤與清溝作業，確保抽水站正常運轉。