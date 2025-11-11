快訊

屏縣本土登革熱病例萬丹鄉萬全村再增1例 啟動防堵應變

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局執行戶外化學防治工作。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣衛生局執行戶外化學防治工作。圖／屏東縣衛生局提供

屏東縣10日新增1例登革熱本土確診病例，萬丹鄉20多歲女性，居住地與11月9日確診的個案工作地相近，萬丹鄉接連出現2例登革熱本土確診病例，衛生局表示，完成擴大案例居住地周邊環境孳生源清除與噴消等緊急防治作為，也指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心。

衛生局呼籲，近兩周曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請速就醫，並主動告知活動史，由醫師評估後快篩檢驗；居民若經研判確診，可獲主動就醫獎勵500元商品卡。

衛生局表示，11月10日接獲轄內診所通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉萬全村20多歲女性，11月7日起陸續有發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，經10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療。

衛生局表示，經疫調個案近期無出國旅遊史，且居住地距離前日確診病例工作地約125公尺，兩案發病日僅相1天，顯示當地風險遽增。為防堵疫情擴散，縣府加強防治強度，2例確診個案與鳳山案活動地為中心擴大規畫防治範圍，執行強制孳清與戶內外消毒等緊急防治工作。

衛生局表示，若發現陽性容器孳生病媒者立即開單取締，持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，今日採血檢驗55人，快篩均呈陰性。

衛生局強調，登革熱需靠全民防治，落實「巡、倒、清、刷」，才能有效杜絕孳生源阻斷傳染鏈。

縣府表示，受鳳凰颱風可能帶來強風豪雨影響，提醒民眾雨後48小時加強清除環境積水容器，有效防止病媒蚊孳生；提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)問診，主動快篩積極通報，以利防疫措施即時介入，降低疫情傳播風險。

監測人員檢查住戶天溝積水情形。圖／屏東縣衛生局提供
監測人員檢查住戶天溝積水情形。圖／屏東縣衛生局提供

