金門災變中心三級開設 晚間往返台金多航班取消

中央社／ 金門11日電

颱風鳳凰逼近，金門縣災害應變中心今天中午三級開設，金門縣府已進行易淹水區域加強排水溝清疏與抽水設備檢點等準備；此外，航空公司也公告傍晚後往返台金航班有多班取消。

中央氣象署今天清晨發布颱風鳳凰陸上警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計接近台灣陸地時間落在明天下午到傍晚。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，今天金門陣風約7級，入夜後至明天凌晨維持7至8級，之後風力會降低，降雨部分應也是短暫陣雨為主；颱風鳳凰有東移趨勢，暴風圈也不會接觸到金門，但仍須注意外圍環流造成強風，提醒民眾應做好防颱準備。

金門縣工務處昨天也透過新聞稿表示，針對過往積淹水熱點已完成區域匡列並展開排水系統檢查，包含金沙鎮堤南抽水站、金城鎮浯江抽水站、金寧鄉慈湖農莊排水系統、烈嶼鄉中墩自動抽水機等設施皆已完成測試運轉，確保抽排水功能正常。

金門縣府也要求各鄉鎮公所及養護工程所加強道路清理與側溝清淤，防止枯枝落葉堵塞排水系統，並安排維管人員進行抽水機組與防汛擋板操作演練，提升應變能力與災害處置效率。

對外交通部分，根據金門航空站臉書（Facebook）發布航班取消公告，今天傍晚後金門往返台北、高雄、台中有多航班取消，金門航空站提醒搭機旅客及接機民眾多利用航空公司網站、APP查詢班機動態；金門縣港務處昨天也已公告，今天金門水頭至廈門五通、泉州石井航線雙向全天停航。

金門 颱風 航班
相關新聞

鳳凰颱風路徑南修恐從屏東登陸 周春米視察沿海滯洪池、抽水站

鳳凰颱風登陸路徑一再南修，目前最新預報將從屏東登陸，屏東縣長周春米今日前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，視察滯洪池進...

影／邁任內首次！高市府總預算交付吵翻天 藍議員霸占主席台議事中斷

高雄市長陳其邁今赴議會報告115年度高雄市總預算案編製，國民黨質疑市府債務多、捷運不斷借錢，陳其邁報告完就走人，不尊重議...

屏縣本土登革熱病例萬丹鄉萬全村再增1例 啟動防堵應變

屏東縣10日新增1例登革熱本土確診病例，萬丹鄉20多歲女性，居住地與11月9日確診的個案工作地相近，萬丹鄉接連出現2例登...

芹壁聚落勇奪「十大觀光亮點」 連江縣府將辦線上抽獎同歡

交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，整合中央部會、地方政府與民間公益法人觀光資源，推動永續與創新旅遊。全台共有52個單...

不只蓋人行天橋！高雄澄清湖將新闢停車場 環團怒：加速毀綠地

高雄市規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋，因工程將移除37顆樹和破壞大面積綠地遭地方反彈，在地民眾今高舉牌面抗議，環保...

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

輕度颱風「鳳凰」持續北上，屏東縣災害應變中心11日上午8時提升一級開設，縣長周春米第一次工作會報時表示，中央氣象署最新預...

