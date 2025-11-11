金門災變中心三級開設 晚間往返台金多航班取消

颱風鳳凰逼近，金門縣災害應變中心今天中午三級開設，金門縣府已進行易淹水區域加強排水溝清疏與抽水設備檢點等準備；此外，航空公司也公告傍晚後往返台金航班有多班取消。

中央氣象署今天清晨發布颱風鳳凰陸上警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計接近台灣陸地時間落在明天下午到傍晚。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，今天金門陣風約7級，入夜後至明天凌晨維持7至8級，之後風力會降低，降雨部分應也是短暫陣雨為主；颱風鳳凰有東移趨勢，暴風圈也不會接觸到金門，但仍須注意外圍環流造成強風，提醒民眾應做好防颱準備。

金門縣工務處昨天也透過新聞稿表示，針對過往積淹水熱點已完成區域匡列並展開排水系統檢查，包含金沙鎮堤南抽水站、金城鎮浯江抽水站、金寧鄉慈湖農莊排水系統、烈嶼鄉中墩自動抽水機等設施皆已完成測試運轉，確保抽排水功能正常。

金門縣府也要求各鄉鎮公所及養護工程所加強道路清理與側溝清淤，防止枯枝落葉堵塞排水系統，並安排維管人員進行抽水機組與防汛擋板操作演練，提升應變能力與災害處置效率。

對外交通部分，根據金門航空站臉書（Facebook）發布航班取消公告，今天傍晚後金門往返台北、高雄、台中有多航班取消，金門航空站提醒搭機旅客及接機民眾多利用航空公司網站、APP查詢班機動態；金門縣港務處昨天也已公告，今天金門水頭至廈門五通、泉州石井航線雙向全天停航。