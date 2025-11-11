快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／邁任內首次！高市府總預算交付吵翻天 藍議員霸占主席台議事中斷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天進行總預算交付審查，交付前發生衝突，國民黨議員突襲並攻占主席台，導致會議中斷無法進行。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天進行總預算交付審查，交付前發生衝突，國民黨議員突襲並攻占主席台，導致會議中斷無法進行。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今赴議會報告115年度高雄市總預算案編製，國民黨質疑市府債務多、捷運不斷借錢，陳其邁報告完就走人，不尊重議會及議員。另不滿高市府變「北韓」，只能歌功頌德、不能批評，動輒用行政資源打擊在野議員，多名議員聯手炮轟後突襲並攻占主席台。藍綠議員各執一詞、議事中斷無法進行。

高市議會今早進行宣讀議案及交付審查，藍綠議員皆甲級動員，一早就瀰漫緊張氛圍。議員白喬茵說，市府局處官員動不動當鬥雞、發新聞稿抹黑議員， 預算不符合需求，主張退回。

議員邱于軒指出，中央違法減列一般性補助，教育、長照等項預算減少，市長應該要為市民發聲。此外，和山光電、美濃大峽谷、馬頭山廢棄物等案都有很大爭議，民政局不務正業，讓公務人員當網紅攻擊政敵，新聞局也只會發新聞稿掩飾犯錯 ，局處長傲慢，應該要公開道歉 ，要求退回總預算案。

議員陳麗娜接著發難說，議案審查跟預算有關，市長都不重視，沒跟議長報告或請假單，報告完就走人，可說前所未見，視議員為無物，就是不重視市民，以後議員講話還有人要聽嗎？ 此外，統籌分配稅款從陳菊時代就要求中央放寬，今天做到了，市府還一直罵，不認真，只會掩飾自己的缺失。

議員許采蓁指出，議員本來就該監督市政，然而去年她質疑市府經費不透明，竟被市府發新聞稿點名說「要告就告」。今年在沒有連任壓力下，市府局處更是動不動用新聞稿挑釁議員、潑髒水及硬拗，甚至放話「柯志恩的會勘不用派人去」，難道高市府是北韓嗎？只能歌功頌德說陳其邁好棒棒嗎？

直至下午1時10分左右，多名國民黨議員輪番發言後，民進黨議員鄭孟洳要求先讓總預算交付，隨後多名國民黨議員帶著手舉牌陸續進入議事台不願離去，議長康裕成被迫敲槌休息。此時，藍喊「市府擺爛、市民心寒」，要求退回總預算，綠喊交付審查，雙方一度拉扯，險些爆發衝突。

高市議會今天進行總預算交付審查，交付前發生衝突，國民黨議員突襲並攻占主席台，導致會議中斷無法進行。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天進行總預算交付審查，交付前發生衝突，國民黨議員突襲並攻占主席台，導致會議中斷無法進行。記者徐白櫻／攝影

議員 總預算 陳其邁
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰來襲 陳其邁：山區已預防性撤離59人

台積電員工可放心了 高科實中今天揭牌、設校經費高達27億

陳其邁挺蘇巧慧PO合照 他曝想起賴清德頭痛的一件事

影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

相關新聞

屏縣本土登革熱病例萬丹鄉萬全村再增1例 啟動防堵應變

屏東縣10日新增1例登革熱本土確診病例，萬丹鄉20多歲女性，居住地與11月9日確診的個案工作地相近，萬丹鄉接連出現2例登...

影／邁任內首次！高市府總預算交付吵翻天 藍議員霸占主席台議事中斷

高雄市長陳其邁今赴議會報告115年度高雄市總預算案編製，國民黨質疑市府債務多、捷運不斷借錢，陳其邁報告完就走人，不尊重議...

鳳凰颱風路徑南修恐從屏東登陸 周春米視察沿海滯洪池、抽水站

鳳凰颱風登陸路徑一再南修，目前最新預報將從屏東登陸，屏東縣長周春米今日前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，視察滯洪池進...

芹壁聚落勇奪「十大觀光亮點」 連江縣府將辦線上抽獎同歡

交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，整合中央部會、地方政府與民間公益法人觀光資源，推動永續與創新旅遊。全台共有52個單...

不只蓋人行天橋！高雄澄清湖將新闢停車場 環團怒：加速毀綠地

高雄市規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋，因工程將移除37顆樹和破壞大面積綠地遭地方反彈，在地民眾今高舉牌面抗議，環保...

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

輕度颱風「鳳凰」持續北上，屏東縣災害應變中心11日上午8時提升一級開設，縣長周春米第一次工作會報時表示，中央氣象署最新預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。