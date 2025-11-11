影／邁任內首次！高市府總預算交付吵翻天 藍議員霸占主席台議事中斷

高雄市長陳其邁今赴議會報告115年度高雄市總預算案編製，國民黨質疑市府債務多、捷運不斷借錢，陳其邁報告完就走人，不尊重議會及議員。另不滿高市府變「北韓」，只能歌功頌德、不能批評，動輒用行政資源打擊在野議員，多名議員聯手炮轟後突襲並攻占主席台。藍綠議員各執一詞、議事中斷無法進行。

高市議會今早進行宣讀議案及交付審查，藍綠議員皆甲級動員，一早就瀰漫緊張氛圍。議員白喬茵說，市府局處官員動不動當鬥雞、發新聞稿抹黑議員， 預算不符合需求，主張退回。

議員邱于軒指出，中央違法減列一般性補助，教育、長照等項預算減少，市長應該要為市民發聲。此外，和山光電、美濃大峽谷、馬頭山廢棄物等案都有很大爭議，民政局不務正業，讓公務人員當網紅攻擊政敵，新聞局也只會發新聞稿掩飾犯錯 ，局處長傲慢，應該要公開道歉 ，要求退回總預算案。

議員陳麗娜接著發難說，議案審查跟預算有關，市長都不重視，沒跟議長報告或請假單，報告完就走人，可說前所未見，視議員為無物，就是不重視市民，以後議員講話還有人要聽嗎？ 此外，統籌分配稅款從陳菊時代就要求中央放寬，今天做到了，市府還一直罵，不認真，只會掩飾自己的缺失。

議員許采蓁指出，議員本來就該監督市政，然而去年她質疑市府經費不透明，竟被市府發新聞稿點名說「要告就告」。今年在沒有連任壓力下，市府局處更是動不動用新聞稿挑釁議員、潑髒水及硬拗，甚至放話「柯志恩的會勘不用派人去」，難道高市府是北韓嗎？只能歌功頌德說陳其邁好棒棒嗎？