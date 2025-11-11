芹壁聚落勇奪「十大觀光亮點」 連江縣府將辦線上抽獎同歡

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，連江縣府代理秘書長陳明傑代表出席領獎。圖／縣府提供
馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，連江縣府代理秘書長陳明傑代表出席領獎。圖／縣府提供

交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，整合中央部會、地方政府與民間公益法人觀光資源，推動永續與創新旅遊。全台共有52個單位推薦191處亮點參選，其中，北竿的芹壁聚落更脫穎而出，榮獲「十大觀光亮點」殊榮，評審團盛讚芹壁完整保留花崗岩建築群與閩東聚落風貌，展現「文化保存 × 永續生活」的世界級典範。

這項網路票選，經過逾113萬人次網路票選及20位專家學者一個月的實地勘查，最終選出「十大觀光亮點」、「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32個獎項，並公布2026至2027年「台灣觀光100亮點」名單。

在此次評選中，連江縣政府與交通部觀光署馬祖國家風景區管理處攜手，以芹壁聚落、大浦聚落及北海坑道三大景點共同入選「台灣觀光100亮點」。其中，芹壁聚落更脫穎而出，榮獲「十大觀光亮點」殊榮。評審團盛讚芹壁完整保留花崗岩建築群與閩東聚落風貌，展現「文化保存 × 永續生活」的世界級典範。

今天上午的頒獎典禮，由交通部次長林國顯與觀光署長陳玉秀親自頒獎，連江縣府由代理秘書長陳明傑代表出席領獎，現場氣氛熱烈，為馬祖再添國家級榮耀。

為慶祝芹壁聚落今年再獲「百大文化基地」與「十大觀光亮點」雙重肯定，連江縣府特別舉辦線上抽獎活動，邀請全國民眾同歡；縣府表示，明年馬祖觀光活動將更為多元亮眼，從冬末春初的「擺暝文化祭」、浪漫「山海櫻花季」，到春夏限定的「藍眼淚觀賞」與「徒步慢旅」，都將展現馬祖獨有的自然與文化魅力。　　

更多活動資訊可關注官方粉絲專頁「馬祖卡蹓趣」，連江縣政府誠摯邀請國人明年前來馬祖卡蹓卡蹓，走訪這座充滿文化風情及綠色永續的魅力島嶼，尤其別錯過三大觀光亮點的精彩體驗，一同感受「台灣觀光亮點」的風采。

馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，交通部次長林國顯（左）頒獎，連江縣府代理秘書長陳明傑（中二）代表出席領獎。圖／縣府提供
馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，交通部次長林國顯（左）頒獎，連江縣府代理秘書長陳明傑（中二）代表出席領獎。圖／縣府提供
馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，連江縣府代理秘書長陳明傑（右二）代表出席領獎。圖／縣府提供
馬祖芹壁聚落榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，連江縣府代理秘書長陳明傑（右二）代表出席領獎。圖／縣府提供

馬祖 永續 交通部
