不只蓋人行天橋！高雄澄清湖將新闢停車場 環團怒：加速毀綠地

高雄市規畫在果嶺公園和澄清湖間興建行人天橋，因工程將移除37顆樹和破壞大面積綠地遭地方反彈，在地民眾今高舉牌面抗議，環保團體更指出澄清湖內還要新增一處84格停車場，目前場域已被黃沙覆蓋、光禿一片，質疑目前周邊車位數已足夠，且過度增設車位會使入園量過載，加速破壞生態，且大量混凝土工程已違背水源保護區建設原則，要求立即停工。

高市府工務局規畫斥資8800萬新建橫跨松藝路行人天橋，森林城市協會日前指澄清湖為高雄飲用水保護區，工程摧毀周邊山坡地森林，且松藝路為雙線道，只要設置紅綠燈和行穿線，搭配標線和庇護島，就能讓民眾穿越，無需做天橋，即便做天橋也能變更設計、遠離湖岸，破壞樹木可從37棵降至5棵，對景觀、飲用水保護、樹木更加友善。

除了行人空橋案，高市府交通局規畫在空橋旁新建84格停車場，目前已堆放沙包、砍伐樹木，現場黃土一片，森林城市協會號召在地近20位民眾高舉「反對澄清湖毀樹工程，變更設計護森林水庫」、「停車場不毀綠地」等抗議牌面，痛批市府黑箱規畫，要立即停工、不得發包執行，希望市長陳其邁能捍衛澄清湖的森林綠地。

森林城市協會理事長、高雄市樹諮會委員莊傑任表示，市府鏟地毀樹興建停車場，只為了果嶺公園短期嘗鮮人潮，目前鄰近的雙湖公園已經將興建3座新停車場，連結果嶺公園、澄清湖園區，停車數已然足夠，且果嶺公園八德南路入口引道過長，適當調整也能增設車位，「沒必要為了短期熱度，犧牲飲用水保護區與風景區長期的綠地森林」。

莊傑任表示，澄清湖過去有每日7000人入園限制，限縮停車位能達到總量管制，避免入園數超載、破壞環境，市府應引導大眾以機車、自行車取代開私用轎車，或用大眾運輸取代私人運具，非一味增設停車位；且依據公園管理自治條例，300萬以上公園工程應在設計初期做公民說明會並依民意修正設計，但停車場工程卻已逕自招標發包。

莊傑任表示，陳其邁當初大動作收回高爾夫球俱樂部和代管澄清湖園區，許諾全民綠地願景，但市府卻恣意用巨量設計規畫不當工程，用滯洪池、停車場、空橋把超過4公頃的森林綠地變成柏油、鋼鐵與水泥，「這已嚴重偏離市長的宣示與初衷，懇請出手喊停，請不要讓劣質規畫與工程，毀了澄清湖」。

當地民眾表示，他與親友每周二都要澄清湖泡茶聊天、踐行，相當認同市府打造澄清湖大公園的想法，但如今要斥資8800萬蓋行人天橋、300萬蓋停車場，破壞大面積綠地，且工程未經過生態檢核和地方說明，一再破壞水源保護區，「高雄市政府這麼聰明的官員，做這麼多利民措施，卻在這選擇最笨的方案！」遊園民眾都不認同。

交通局表示，迷宮花園停車場是為改善澄清湖及果嶺自然公園周邊景點停車不足問題所規畫，目前已將提送水土保持計畫審查中，後續將依水利單位建議辦理；目前預定地僅做拔除雜草等基本維護，未實質動工，擇日將邀集公園處會勘，秉持最小程度降低環境衝擊、避免移植樹木等原則，全力維護澄清湖周邊生態。