鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備
輕度颱風「鳳凰」持續北上，屏東縣災害應變中心11日上午8時提升一級開設，縣長周春米第一次工作會報時表示，中央氣象署最新預報，屏東已列警戒區域，屏東山區從11日晚間起至13日，預估豪雨等級以上降雨機率，沿海地區12至13日間須防範強陣風與短時強降雨，年末颱風來襲，全面提高戒備。
周春米說，11月中仍有颱風，超出民眾可預期範圍，鳳凰颱風持續北上，中央氣象署今凌晨5時發布陸上颱風警報，預估登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區將出現豪雨情形，山區、沿海及低窪地區也須注意潮汐引發淹水問題，提醒鄉親加強防颱整備，災害應變中心各單位將持續保持警戒，全力守護鄉親安全。
周春米說，確保排水及防洪設施正常運作，會中責請水利處、第七河川分署及各公所，適時調度抽水機並備妥各項防汛物資，並請農田水利署屏東管理處落實閘門啟閉檢查及排水系統巡檢，同時要求環保局、台電及公所加強維護微電網系統功能正常運作，確保災害來臨時電力穩定供應。
因應風雨逐漸增強，周春米指示城鄉處加強檢查縣內鷹架、路樹、太陽能光電板及廣告招牌等易掉落物品；針對縣內坡地災害高風險區及土石流易成孤島地區，她也要求民政處、社會處、長照處及原民處加強督促各鄉鎮公所，落實疏散撤離及收容安置，並請農業處加強宣導養殖漁業落實相關防護措施，強化停泊船隻繫纜作業。
屏東縣災害應變中心表示，恆春半島從11月11日至15日將受外圍環流及東北季風影響，屏東山區11日晚間起至13日間，預估有豪雨等級以上降雨機率，沿海地區則在12日至13日間須防範強陣風與短時強降雨，提醒各單位及公所加強巡查邊坡、排水設施，及早完成防颱整備。
