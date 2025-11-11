澎湖災害應變中心一級開設 陳光復籲民眾落實防颱

颱風鳳凰逼近，澎湖縣長陳光復今天在災害應變中心，視察各項防災整備工作，提醒各單位務必提高警覺、留意風雨威脅，共同守護家園安全。

颱風鳳凰暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，澎湖也將在暴風圈中，災害應變中心今天上午8時完成一級開設，全員進駐戒備，投入防災救災整備，對外空中交通維持正常，島際與海上交通則全部停航。

陳光復今天前往中心視察各項防災整備工作，掌握颱風最新動態及未來路徑可能對澎湖造成的影響，並慰勞堅守崗位值勤人員。

澎湖災害應變中心表示，颱風鳳凰還未過境，在東北季風共伴效應下，澎湖出現有12級陣風，已傳出有路樹倒塌與號誌掉落等零星災情，警消單位均已妥適處理。

陳光復指出，根據氣象署資料顯示，颱風鳯凰暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但颱風及其外圍環流及東北風明顯偏強，澎湖地區會有平均風9級以上或陣風11級以上，仍不可掉以輕心；沿海浪高恐達5至6公尺以上，呼籲民眾避免前往海邊活動，務必落實各項防颱措施，齊心協力，平安度過颱風威脅。