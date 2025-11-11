鳳凰颱風逼近 金門災害應變中心今三級開設啟動防颱整備

隨著今年第26號中度颱風「鳳凰」逐步逼近，金門縣政府為確保縣民生命財產安全，縣長陳福海第一時間指示秘書長張瑞心會同工務處、消防局及各鄉鎮公所等單位，全面啟動防颱防汛整備工作，強化各項排水與防災措施，全力備戰颱風來襲；縣府災害應變中心於今天中午12時三級開設，各防災單位人車機具待命，全力守護金門安全。

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風今日8時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 118.4 度，以每小時11公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，現階段路徑研判，其暴風圈及外圍環流最快將於明日起影響金門天氣。

縣府工務處已針對過往易淹水熱點加強整備，包括成功加油站路口、瓊林牌樓、環島北路（瓊徑路口）及金沙分駐所前等地，完成排水側溝清理與應急工程改善，並同步提升民權路、民生路及慈湖農莊排水效能。金沙堤南抽水站、金城浯江抽水站、金寧慈湖農莊排水系統、烈嶼中墩自動抽水機等關鍵設施皆已完成檢測運轉，確保抽排水功能正常。

消防局已通報工務處、產業發展處、城鄉發展處、觀光處、林務所、台電、中華電信及各鄉鎮公所等防災單位全面整備人員與機具，並依據7至9月歷次颱風（丹娜絲、楊柳、樺加沙）應變經驗，檢討並強化防救災工作機制。

同時，針對颱風期間常見的「風倒木」災情，已完成全縣主次要道路優先搶通順序規劃，確保災情發生時能迅速調度、分工搶修。

為避免颱風期間停電影響民生，縣府與台電金門區營業處密切合作，推動電路地下化工程，提升電網韌性與搶修效率；並已爭取台電、中華電信於颱風前超前部署人力進駐金門，確保災時維生管線搶修無縫銜接。

縣長陳福海強調，極端氣候已成常態，「颱風防備不能有一絲僥倖」，縣府團隊秉持「提前部署」原則，要求各單位盤點人力與物資，一旦有需要，能即刻投入搶災。他也呼籲民眾趁天候穩定時，固定陽台花盆、招牌與鬆動物品，防止強風吹落釀災，「家戶守好、社區穩住，災害才不易擴大」。