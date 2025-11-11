軍事坑道成功活化 金酒「經武酒窖」再奪全台十大觀光亮點

交通部觀光署舉辦的第二屆「觀光亮點獎」今天在台北舉行頒獎典禮，從全台191處推薦景點中評選出「十大觀光亮點」。金門酒廠實業股份有限公司旗下的「金酒公司－經武酒窖」脫穎而出，榮獲「十大觀光亮點獎」，這是繼去年拿下「十大活動體驗獎」及「最佳人氣獎」後，再度締造亮眼佳績。

金酒公司總經理丁丞康今天代表出席領獎，由交通部次長林國顯親自頒發獎牌，肯定金酒公司將戰地歷史與酒文化完美融合，成功轉化為推動金門觀光與文化永續的重要典範。

金酒公司指出，「經武酒窖」的前身是1983年完工的軍事坑道，由國軍弟兄徒手鑿建於堅硬花崗岩層內，天然岩壁與穩定的溫濕條件成就了高粱酒熟成的理想環境，經活化再利用工程後，這座曾經的軍事設施搖身一變為融合歷史記憶與感官體驗的文化空間，讓遊客在光影交錯、酒香氤氳之間，體驗金門高粱酒從釀造到醇化的工藝魅力。

為感謝社會各界的支持與祝賀，金酒公司特別推出限時回饋活動，自11月13日至明年2月28日止，凡購票參觀經武酒窖，即可免費獲贈一瓶「精釀8度金門啤酒」。活動期間誠摯邀請民眾一同感受金門酒文化的深厚底蘊與品牌傳承精神。