颱風鳳凰來襲 高市府籲停放樹下車輛駛離

中央社／ 高雄11日電

颱風鳳凰來襲，高雄市工務局展開防颱準備，動員人力對行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈等設施，同時也呼籲民眾將停放於路樹下車輛駛離，避免造成損失。

工務局今天的新聞稿表示，工務局公園處已對所管轄行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。另也整備自有救災機具，確保在接獲路樹斷枝通報後可迅速派員清除，並投入救災行動。

工務局也提醒民眾，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，並注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

公園處表示，將持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，及進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛；往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全。

公園處指出，颱風過後，若發現路樹傾倒，也將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。

路樹 颱風 行道樹
相關新聞

屏東六塊厝園區新篇章 首家廠商動土

屏東縣六塊厝產業園區首家進駐廠商以勒鋼鐵昨天動土，總投資金額2.7億元，預期帶動上下游供應鏈升級轉型。縣長周春米說，台積...

拆船移興達海基 高雄茄萣人反彈

高雄旗津拆船廠因遭抗議停工半年，導致前鎮遠洋漁港近百艘等待拆解的漁船塞港，高市海洋局指中央已核定茄萣區興達海基海洋產業專...

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。捷運局表示，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木...

嚴禁外縣市廚餘到屏東…7業者意圖闖關 環保局共開罰6.6萬元

防堵非洲豬瘟疫情蔓延，廚餘禁止養豬後，屏東縣環保局發現，仍有大量外縣市廚餘意圖闖關進入焚化廠焚化，環保局清查至今，查獲5...

六塊厝產業園區首個進駐廠商動土 周春米：屏東縣產業產值衝1兆 

屏東縣六塊厝產業園區是屏東縣政府與台糖合作開發，招商順利，以勒鋼鐵新場今舉行動土是園區首家動土廠商，象徵六塊厝產業園邁入...

高雄百艘廢棄漁船移往興達港拆除 在地轟黑箱：拒絕高汙染產業

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘漁船等待拆解，日前海洋局長石慶豐表示中央已核定茄萣區興達海基海洋產業...

