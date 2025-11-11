颱風鳳凰來襲 高市府籲停放樹下車輛駛離

颱風鳳凰來襲，高雄市工務局展開防颱準備，動員人力對行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈等設施，同時也呼籲民眾將停放於路樹下車輛駛離，避免造成損失。

工務局今天的新聞稿表示，工務局公園處已對所管轄行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。另也整備自有救災機具，確保在接獲路樹斷枝通報後可迅速派員清除，並投入救災行動。

工務局也提醒民眾，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，並注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

公園處表示，將持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，及進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛；往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全。

公園處指出，颱風過後，若發現路樹傾倒，也將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。