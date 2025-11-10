颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。捷運局表示，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木全面檢查，務求系統運作穩定、行車安全無虞。

高雄市捷運局今天新聞稿表示，高雄捷運公司針對輕軌營運路段，依颱風應變計畫啟動「防颱整備」，包含完成防颱重點項目演練、機廠防水閘門與砂包、移動式防洪擋板等設施裝設、排水設施檢查及完成1424處側溝清淤。

同時，為了確保颱風災後，快速整備恢復營運，捷運局表示，此次整備，分區預先準備重機械與大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等災害搶救機具裝備待命。

針對輕軌沿線樹木的加固保護，捷運局表示，除了檢視防汛整備措施、強化巡檢，已完成車站及沿線285棵樹木加固及剪修。今年大順路與美術館2處林蔭隧道處的雨豆樹與小葉欖仁樹，增設AI智慧樹木傾斜監測系統，可即時監測樹木動態。

捷運局並表示，高捷公司於颱風來臨前已完成各項防護整備，捷運局也全程督導並確認落實狀況。提醒旅客颱風期間，留意天氣變化，減少不必要外出。