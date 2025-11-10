快訊

不斷更新／鳳凰逼近 4縣市明放颱風假、北北基等照常上班課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

中央社／ 高雄10日電
颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。高雄輕軌示意圖。聯合報記者宋原彰／攝影
颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。高雄輕軌示意圖。聯合報記者宋原彰／攝影

颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。捷運局表示，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木全面檢查，務求系統運作穩定、行車安全無虞。

高雄市捷運局今天新聞稿表示，高雄捷運公司針對輕軌營運路段，依颱風應變計畫啟動「防颱整備」，包含完成防颱重點項目演練、機廠防水閘門與砂包、移動式防洪擋板等設施裝設、排水設施檢查及完成1424處側溝清淤。

同時，為了確保颱風災後，快速整備恢復營運，捷運局表示，此次整備，分區預先準備重機械與大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等災害搶救機具裝備待命。

針對輕軌沿線樹木的加固保護，捷運局表示，除了檢視防汛整備措施、強化巡檢，已完成車站及沿線285棵樹木加固及剪修。今年大順路與美術館2處林蔭隧道處的雨豆樹與小葉欖仁樹，增設AI智慧樹木傾斜監測系統，可即時監測樹木動態。

捷運局並表示，高捷公司於颱風來臨前已完成各項防護整備，捷運局也全程督導並確認落實狀況。提醒旅客颱風期間，留意天氣變化，減少不必要外出。

捷運公司 颱風 輕軌

延伸閱讀

颱風鳳凰來襲 苗栗縣明天照常上班上課

颱風鳳凰逼近 花蓮縣8700多名保全戶撤離避難

颱風鳳凰接近 台南整備救災機制待命

颱風鳳凰逼近 北市建管處籲民眾、工地加強防颱

相關新聞

嚴禁外縣市廚餘到屏東…7業者意圖闖關 環保局共開罰6.6萬元

防堵非洲豬瘟疫情蔓延，廚餘禁止養豬後，屏東縣環保局發現，仍有大量外縣市廚餘意圖闖關進入焚化廠焚化，環保局清查至今，查獲5...

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

颱風鳳凰來襲，高雄市捷運局與高雄捷運公司針對輕軌車站與沿線完成防颱整備。捷運局表示，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木...

六塊厝產業園區首個進駐廠商動土 周春米：屏東縣產業產值衝1兆 

屏東縣六塊厝產業園區是屏東縣政府與台糖合作開發，招商順利，以勒鋼鐵新場今舉行動土是園區首家動土廠商，象徵六塊厝產業園邁入...

高雄百艘廢棄漁船移往興達港拆除 在地轟黑箱：拒絕高汙染產業

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘漁船等待拆解，日前海洋局長石慶豐表示中央已核定茄萣區興達海基海洋產業...

高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出

高雄市政府今天公布跨年晚會「2026雄嗨趴」演出卡司，樂團告五人將登台，倒數後由樂團八三夭接棒。高雄市長陳其邁說，夢時代...

鳳凰颱風逼近！高屏正值棗子幼果期 農改場籲防颱6大措施

鳳凰颱風逐漸朝台灣靠近，受颱風與其外圍環流影響，風雨強度持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場提醒，高屏正值棗子小果期，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。