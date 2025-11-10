快訊

嚴禁外縣市廚餘到屏東…7業者意圖闖關 環保局共開罰6.6萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
防堵非洲豬瘟疫情蔓延，廚餘禁止養豬，屏東縣環保局發現，仍有大量外縣市廚餘意圖闖關進入焚化廠焚化，環保局清查至今，查獲5家清運業者與2家產源違反廢棄物清理法、與焚化廠進場規定，環保局依法告發處分，7家共裁處6.6萬元。圖／屏東縣府環保局提供
防堵非洲豬瘟疫情蔓延，廚餘禁止養豬，屏東縣環保局發現，仍有大量外縣市廚餘意圖闖關進入焚化廠焚化，環保局清查至今，查獲5家清運業者與2家產源違反廢棄物清理法、與焚化廠進場規定，環保局依法告發處分，7家共裁處6.6萬元。圖／屏東縣府環保局提供

防堵非洲豬瘟疫情蔓延，廚餘禁止養豬後，屏東縣環保局發現，仍有大量外縣市廚餘意圖闖關進入焚化廠焚化，環保局清查至今，查獲5家清運業者與2家產源違反廢棄物清理法、與焚化廠進場規定，環保局依法告發處分，7家共裁處6.6萬元。

屏東縣環保局表示，屏東縣每日餵養豬隻廚餘量約240公噸，屏東縣自行產生僅40噸，外縣市載入屏東的廚餘卻高達200噸，有80%養豬的廚餘來自外縣市，包括高雄、台南、台東、花蓮等縣市。

屏東縣環保局重申，廚餘禁止養豬後，嚴禁外縣市廚餘進入屏東縣，請業者遵守，違者依法嚴處，違反廢棄物清理法裁罰6千元到3百萬元。

屏東縣環保局長顏幸苑說，禁止廚餘養豬期間廚餘進焚化廠焚化，至今共查獲5家清運業者、2家產源違反法令或焚化廠進廠規定，依法告發處分，7家共裁處6.6萬元。

屏東縣府環保局廢棄物管理科長伍展霈說，廚餘禁止養豬期間，外縣市產源的廚餘及下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成汙染疑慮。所有廚餘進場車輛皆須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。

環保局提醒，廚餘務必瀝乾水分，減輕清運負擔，更有助於環境整潔與後端處理，呼籲大家落實「吃多少、煮多少」的飲食習慣，減少食物浪費，讓有限資源被更妥善運用，守住屏東的防疫防線。

