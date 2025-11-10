快訊

屏東禁外縣市廚餘仍逮7業者夾帶 環保局共罰6.6萬

中央社／ 屏東縣10日電

屏東縣防堵非洲豬瘟，10月23日起禁止外縣市廚餘進入縣內處理，卻仍陸續查獲7家業者夾帶闖關；屏東縣環保局今天強調，違者將依法嚴處，持續加強查核。

屏東縣環保局廢棄物管理科長伍展沛今天接受媒體聯訪表示，自禁止廚餘養豬後，環保局發現仍有大量外縣市廚餘進入縣內，總共查獲5家清運廚餘業者及2家產源業者，以夾帶少量方式闖關；環保局預計依違反廢棄物清理法，開罰總金額新台幣6萬6000元。

屏東縣環保局表示，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口；疫情期間，外縣市產源廚餘及下腳料，一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成污染疑慮。

環保局強調，所有進場廚餘車輛皆須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。此外，屏東縣廚餘不瀝乾不進焚化廠；廚餘進場前必須完成瀝乾，含水量過高將直接退運、不予受理，以維持焚化處理效率。

環保局指出，為避免排擠屏東縣垃圾清運時程，廚餘進廠時間即日起統一為每天上午8時至下午5時，逾時不受理；若屬屏東縣產源且為事業廢棄物下腳料，業者須依規定向焚化廠操作廠商榮福公司提出申請，經核准後始得進場，未依程序者同樣依法開罰。

環保局提及，將持續與動防所加強查核，杜絕違規行為，確保疫情防控滴水不漏；並重申，違規偷倒、未申請擅自進場等行為，將從重處分、絕不寬貸，呼籲業者勿以身試法。

