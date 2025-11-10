六塊厝產業園區首個進駐廠商動土 周春米：屏東縣產業產值衝1兆 

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
以勒鋼鐵公司今在六塊厝產業園區舉行新廠動土，以勒鋼鐵董事長杜志漢（右）、總經理林正忠（左）與縣長周春米（中）出席動動土典禮，也是園區首家動土廠商，象徵邁入開發與創造就業新階段。記者劉星君／攝影
屏東縣六塊厝產業園區是屏東縣政府與台糖合作開發，招商順利，以勒鋼鐵新場今舉行動土是園區首家動土廠商，象徵六塊厝產業園邁入新篇章。縣長周春米說，台積電產業鏈明年進駐屏東科學園區，可創造1400億元產業效益。屏東農漁是本、觀光是根，未來盼讓屏東產業總產值衝到1兆。

以勒鋼鐵公司今在六塊厝產業園區舉行新廠動土，以勒鋼鐵董事長杜志漢、地方民代、產業界執鏟祈福，縣府城鄉發展處表示，園區首家動土廠商，象徵邁入開發與創造就業新階段。

以勒鋼鐵新廠基地占地0.6公頃，總投資金額達2.7 億元。未來廠房專注高效能鋼材製造與智慧化金屬加工領域，導入高階製程，預期帶動上下游供應鏈升級轉型。以勒鋼鐵總經理林正忠說，台積電供應鏈積極往屏東發展，高鐵延伸到屏東，台灣經濟往南轉移，想來屏東設廠，他也是恆春人，一圓回歸故里願望，新廠工期400天，預計2027年完工。

周春米說，六塊厝產業園區緊鄰屏東科技產業園區、屏東科學園區，形成新興產業聚落，兼具交通便利優勢，未來發揮群聚效應。六塊厝產業園區預估可創造276億元以上年產值、672個就業機會，讓年輕人返鄉打拚、在地就業。

周春米說，屏東科學園區明年預估台積電產業鏈進駐，任內繼續打拚，讓屏東產業，農漁、觀光、服務、製造、高科技產業等希望總產值能衝到1兆。

城鄉發展處表示，六塊厝產業園區占地19.67公頃，總開發經費25億元；土地台糖提供與屏東縣政府共同開發，產業用地約12.39公頃，其中6.43公頃由屏東縣政府辦理出售，台糖公司5.96公頃為出租。縣府辦理部分招商均已完成，有7家業者，以勒鋼鐵是首家動土廠商，其餘還有汽、機車零件製造業、金屬製品、電子零組件製造業、化粧品製造業等，依規定2年內啟用。

城鄉發展處指出， 屏東全面啟動產業升級與科技引擎，納入行政院「大南方新矽谷推動方案」串聯南部半導體S廊帶的重要拼圖，台積電供應鏈未來進駐屏東科學園區，可創造1400億元產業效益，縣府推動五大產業園區開發與高科技產業人才培育計畫，讓企業「進得來、留得住、站得穩」。

屏東縣六塊厝產業園區是屏東縣政府與台糖合作開發，招商順利，以勒鋼鐵新場今舉行動土是園區首家動土廠商，象徵六塊厝產業園邁入新篇章。記者劉星君／攝影
以勒鋼鐵公司今在六塊厝產業園區舉行新廠動土，以勒鋼鐵董事長杜志漢（右）、總經理林正忠（左）與縣長周春米出席動動土典禮，也是園區首家動土廠商，象徵邁入開發與創造就業新階段。記者劉星君／攝影
