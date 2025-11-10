颱風鳯凰來襲 澎湖望安警消助82戶獨居長者防颱
颱風鳯凰來襲，澎湖望安、七美等離島首當其衝，望安鄉公所今天緊急準備500個沙包，由望安警消人員一一送到社區82戶獨居長者住處，助防颱準備，減少災情發生。
颱風來襲期間，澎湖預估風力強勁，恐有致災危險，消防局除完成防災整備，也提醒各單位與民眾應嚴加戒備，確實做好防颱措施，避免颱風侵害。
由於颱風鳳凰行進路線，加上東北季風共伴效應，澎湖將籠罩暴風圈中，望安與七美兩鄉更是首當其衝，海面都出現了10級以上陣風。
澎湖望安鄉公所災變中心動員，今天在網垵口沙灘裝填500個沙包，望安分局、消防分隊也出動所有人力，頂著強風協助裝填沙包，望安分局長黃一航與水垵村長高瑞明、派出所長陳明良等人協助下，一一送到社區82戶獨居長者住處，協助獨居長者提前防災，防範颱風帶來的強風豪雨，造成房屋吹損及海水倒灌。
