快訊

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

颱風鳯凰來襲 澎湖望安警消助82戶獨居長者防颱

中央社／ 澎湖縣10日電

颱風鳯凰來襲，澎湖望安、七美等離島首當其衝，望安鄉公所今天緊急準備500個沙包，由望安警消人員一一送到社區82戶獨居長者住處，助防颱準備，減少災情發生。

颱風來襲期間，澎湖預估風力強勁，恐有致災危險，消防局除完成防災整備，也提醒各單位與民眾應嚴加戒備，確實做好防颱措施，避免颱風侵害。

由於颱風鳳凰行進路線，加上東北季風共伴效應，澎湖將籠罩暴風圈中，望安與七美兩鄉更是首當其衝，海面都出現了10級以上陣風。

澎湖望安鄉公所災變中心動員，今天在網垵口沙灘裝填500個沙包，望安分局、消防分隊也出動所有人力，頂著強風協助裝填沙包，望安分局長黃一航與水垵村長高瑞明、派出所長陳明良等人協助下，一一送到社區82戶獨居長者住處，協助獨居長者提前防災，防範颱風帶來的強風豪雨，造成房屋吹損及海水倒灌。

颱風 澎湖 獨居

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 花蓮秀林和平村等中午起停班課

颱風鳳凰逼近 台南善化溪尾排水護岸改善強化防洪

颱風鳳凰逼近 小三通金廈、金泉航線雙向停航

明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

相關新聞

高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出

高雄市政府今天公布跨年晚會「2026雄嗨趴」演出卡司，樂團告五人將登台，倒數後由樂團八三夭接棒。高雄市長陳其邁說，夢時代...

鳳凰颱風逼近！高屏正值棗子幼果期 農改場籲防颱6大措施

鳳凰颱風逐漸朝台灣靠近，受颱風與其外圍環流影響，風雨強度持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場提醒，高屏正值棗子小果期，加...

星期評論／高雄廢土暫置場救急 終究治標未治本

高雄「美濃大峽谷」事件擾動國內廢土沉痾，土方混入廢棄物等弊端連串曝光，經檢調大動作查緝，竟演成廢土無處可去，公共工程、施...

廣角鏡／屏東南和文健站 助長者重拾編織手藝

屏東縣原住民文健站今年增加2站達77站，布建率為全國第1，推動創新服務，來義鄉南和文健站幫助長輩圓夢，帶領長者到日本愛媛...

影／高雄茄萣運動公園公廁遭蓄意破壞 新公廁還未啟用就全毀

即將完工的高雄茄萣區運動公園興建中的公廁，今（9）日一大早被發現遭嚴重破壞，10多座馬桶和小便斗被砸破飛，滿地都是碎片，...

鳳凰颱風周三登陸「高雄嚴陣以待」 滯洪池全數排空迎接豪雨

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻東南方海面上，為中度颱風上限，預計今晚登陸呂宋島，周三、周四進入台灣海峽，通過台灣地區，預估減為輕度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。