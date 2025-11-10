聽新聞
0:00 / 0:00
高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出
高雄市政府今天公布跨年晚會「2026雄嗨趴」演出卡司，樂團告五人將登台，倒數後由樂團八三夭接棒。高雄市長陳其邁說，夢時代跨年將化身全台最大KTV，歡迎粉絲揪團到高雄。
根據高市府今天發布新聞稿，陳其邁表示，高雄已準備好，夢時代跨年將化身全台灣最大KTV，歡迎粉絲揪團到高雄以最強音浪迎接2026年。
告五人今年4月首度在高雄國家體育場辦演唱會，吸引超過5萬名粉絲。連2年登上高雄跨年舞台的告五人表示，每年跨年演出都像陪伴，特別期待與粉絲在高雄相見，一起大聲歡唱、迎接新年。
告五人說，目前「Run, Run, Run！黑夜狂奔」演唱會跑遍全球，2026年將持續巡迴新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦等演出，透過音樂與各地歌迷相聚。
八三夭表示，每次回高雄都能感受南部觀眾最熱情能量與支持，而新專輯進入最後製作階段，新歌將陸續上架。
此外，跨年晚會將有藝人陳漢典、阿本與木木等主持陣容，而今年剛發片的藝人Lulu黃路梓茵將首度以歌手身分登上高雄跨年舞台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言