高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出

中央社／ 高雄10日電
告五人。圖／年代提供
告五人。圖／年代提供

高雄市政府今天公布跨年晚會「2026雄嗨趴」演出卡司，樂團告五人將登台，倒數後由樂團八三夭接棒。高雄市長陳其邁說，夢時代跨年將化身全台最大KTV，歡迎粉絲揪團到高雄。

根據高市府今天發布新聞稿，陳其邁表示，高雄已準備好，夢時代跨年將化身全台灣最大KTV，歡迎粉絲揪團到高雄以最強音浪迎接2026年。

告五人今年4月首度在高雄國家體育場辦演唱會，吸引超過5萬名粉絲。連2年登上高雄跨年舞台的告五人表示，每年跨年演出都像陪伴，特別期待與粉絲在高雄相見，一起大聲歡唱、迎接新年。

告五人說，目前「Run, Run, Run！黑夜狂奔」演唱會跑遍全球，2026年將持續巡迴新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦等演出，透過音樂與各地歌迷相聚。

八三夭表示，每次回高雄都能感受南部觀眾最熱情能量與支持，而新專輯進入最後製作階段，新歌將陸續上架。

此外，跨年晚會將有藝人陳漢典、阿本與木木等主持陣容，而今年剛發片的藝人Lulu黃路梓茵將首度以歌手身分登上高雄跨年舞台。

