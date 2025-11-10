鳳凰颱風逼近！高屏正值棗子幼果期 農改場籲防颱6大措施

鳳凰颱風逐漸朝台灣靠近，受颱風與其外圍環流影響，風雨強度持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場提醒，高屏正值棗子小果期，加強防蟲網固定，並提醒農友防颱六大重點。

高雄農改場長羅正宗說，颱風帶來的瞬間陣風強伴隨強降雨，常造成農作物倒伏或折損，易導致農作物葉片、花及果實損傷掉落，以及田區積水等情況。

羅正宗表示，高屏地區棗園正值小果期，應強化防蟲網固定，降低強風損害。蓮霧已進入花果期，低窪地區應特別注意排水，防止積水影響生育。針對大豆（毛豆）、紅豆、恆春地區黑豆、胡麻及蕎麥等正處苗期至開花期作物，因不耐淹水，務必保持排水溝暢通，避免堵塞。

羅正宗說，恆春半島及林園地區為洋蔥主要產區，現正值育苗與移植階段，洋蔥田與苗圃應加強排水，並可施用過磷酸鈣及亞磷酸氫化鉀強化苗勢；若苗齡達40至45天，可將苗株整理成束，以報紙包覆後直立置入塑膠籃中，於5℃冷藏，待天氣穩定再行定植。此外，秋冬季葉菜類及白玉蘿蔔正值產期，農友應加強排水，防止積水造成腐爛。小果番茄亦進入結果期，應強化植株固定與排水管理，避免強風豪雨造成損傷。

「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，羅正宗說，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，歡迎洽詢高雄農改場。

羅正宗提醒農友，掌握六大防範重點：

一、盡速採收：成熟蔬果與水稻應提早收成，減少風雨損害。

二、加強植株固定：香蕉、小番茄、瓜果、豆菜類及苗期作物需加支柱或網繩固定。

三、確保排水系統暢通：清理園區殘枝落果，保持排水系統順暢，避免積水傷根。

四、穩固設施：加強棗、木瓜、瓜果類防蟲網及花卉設施等牢固，如有活動式遮蔭網則應先行收攏。

五、暫緩施肥：若值作物生育期需施化肥，則注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。