星期評論／高雄廢土暫置場救急 終究治標未治本

高雄「美濃大峽谷」事件擾動國內廢土沉痾，土方混入廢棄物等弊端連串曝光，經檢調大動作查緝，竟演成廢土無處可去，公共工程、施工建案停擺結局，如今市府協調高雄港南星計畫區作為暫置場，但只夠撐3個月，凸顯台灣缺乏國家級廢土最終處理場的結構性危機。

面對這場廢土風暴，高市府原擬在北高雄設7處公辦土資場，卻遭岡山、燕巢等地居民激烈反彈，後與中央緊急協調，選定南星計畫區優先允許公共工程土方進場，預估可收約300萬方，卻換成大林蒲居民跳腳，擔憂砂石車進出帶來揚塵、交通、汙染等風險。

高雄多年來依賴12座土資場，每年吸納逾400萬立方公尺土方量，美濃大峽谷一案拉高查緝強度，廢土黑數被迫浮出。土資場不乏混入事業廢棄物的惡例，甚至有不肖業者讓廢土繞場「過水」，掩人耳目，最終卻運至農地偷倒，傷及國土。

正因台灣目前沒有廢土最終處理場，「暫置、轉送、偷倒」成為廢土流竄3部曲；若非「美濃大峽谷」見光，問題永遠藏埋在偏鄉地底。

而台灣營建量體大，但廢土處理的分類標準模糊、資源化規範亦不足，這次高雄廢土之亂火燒眉毛，迫使政府不得不正視廢土去處，如今部分廢土先暫倒在南星計畫區，但撐過3個月之後呢？是否又要面對下一個「廢土風暴」的循環。國內廢土若無真正終站，無論移置哪裡都會惹人嫌惡，衝突永無止息。

地方真正需要的是一套能完善監管的廢土處理機制，而非一處短效暫置土石空地，尤其選定南星作為暫置場，若考量將來就近填海造陸，啟建24小時起降的國際機場，那麼暫貯的土方，品質、分類、汙染檢驗更須拉到最高標準，以避免不純物質混入，危及公共工程品質，數十年後演成另一場災難。