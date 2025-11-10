聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／高雄廢土暫置場救急 終究治標未治本

聯合報／ 本報記者王昭月
高雄「美濃大峽谷」事件曝廢土弊端，檢調查緝後廢土無處可去，公共工程停擺，凸顯台灣缺乏國家級廢土處理場危機。 圖／聯合報系資料照片
高雄「美濃大峽谷」事件曝廢土弊端，檢調查緝後廢土無處可去，公共工程停擺，凸顯台灣缺乏國家級廢土處理場危機。 圖／聯合報系資料照片

高雄「美濃大峽谷」事件擾動國內廢土沉痾，土方混入廢棄物等弊端連串曝光，經檢調大動作查緝，竟演成廢土無處可去，公共工程、施工建案停擺結局，如今市府協調高雄港南星計畫區作為暫置場，但只夠撐3個月，凸顯台灣缺乏國家級廢土最終處理場的結構性危機。

面對這場廢土風暴，高市府原擬在北高雄設7處公辦土資場，卻遭岡山、燕巢等地居民激烈反彈，後與中央緊急協調，選定南星計畫區優先允許公共工程土方進場，預估可收約300萬方，卻換成大林蒲居民跳腳，擔憂砂石車進出帶來揚塵、交通、汙染等風險。

高雄多年來依賴12座土資場，每年吸納逾400萬立方公尺土方量，美濃大峽谷一案拉高查緝強度，廢土黑數被迫浮出。土資場不乏混入事業廢棄物的惡例，甚至有不肖業者讓廢土繞場「過水」，掩人耳目，最終卻運至農地偷倒，傷及國土。

正因台灣目前沒有廢土最終處理場，「暫置、轉送、偷倒」成為廢土流竄3部曲；若非「美濃大峽谷」見光，問題永遠藏埋在偏鄉地底。

而台灣營建量體大，但廢土處理的分類標準模糊、資源化規範亦不足，這次高雄廢土之亂火燒眉毛，迫使政府不得不正視廢土去處，如今部分廢土先暫倒在南星計畫區，但撐過3個月之後呢？是否又要面對下一個「廢土風暴」的循環。國內廢土若無真正終站，無論移置哪裡都會惹人嫌惡，衝突永無止息。

地方真正需要的是一套能完善監管的廢土處理機制，而非一處短效暫置土石空地，尤其選定南星作為暫置場，若考量將來就近填海造陸，啟建24小時起降的國際機場，那麼暫貯的土方，品質、分類、汙染檢驗更須拉到最高標準，以避免不純物質混入，危及公共工程品質，數十年後演成另一場災難。

美濃大峽谷 廢棄物 砂石

延伸閱讀

影／高雄茄萣運動公園公廁遭蓄意破壞 新公廁還未啟用就全毀

影／坦尚尼亞貨輪高雄外海失去動力冒煙 6船員著救生衣棄船空勤救援

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨高雄市長初選將登記 各參選人跑攤拜票

相關新聞

星期評論／高雄廢土暫置場救急 終究治標未治本

高雄「美濃大峽谷」事件擾動國內廢土沉痾，土方混入廢棄物等弊端連串曝光，經檢調大動作查緝，竟演成廢土無處可去，公共工程、施...

廣角鏡／屏東南和文健站 助長者重拾編織手藝

屏東縣原住民文健站今年增加2站達77站，布建率為全國第1，推動創新服務，來義鄉南和文健站幫助長輩圓夢，帶領長者到日本愛媛...

影／高雄茄萣運動公園公廁遭蓄意破壞 新公廁還未啟用就全毀

即將完工的高雄茄萣區運動公園興建中的公廁，今（9）日一大早被發現遭嚴重破壞，10多座馬桶和小便斗被砸破飛，滿地都是碎片，...

鳳凰颱風周三登陸「高雄嚴陣以待」 滯洪池全數排空迎接豪雨

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻東南方海面上，為中度颱風上限，預計今晚登陸呂宋島，周三、周四進入台灣海峽，通過台灣地區，預估減為輕度...

屏東縣出現首例本土登革熱 衛生局：落實防疫防蚊措施防堵擴散

屏東縣政府衛生局昨8日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，是萬丹鄉50餘歲女性，11月6日起有發燒、頭痛、關節痛...

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。