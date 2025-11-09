擦亮馬公市街道反光鏡 澎湖青商會讓用路更安全

快訊

中央社／ 澎湖縣9日電

馬公市公所與澎湖國際青年商會今天聯手清潔道路反光鏡，讓城市更亮、用路更安全，推動安全城市與社區共榮。

馬公市公所與澎湖國際青年商會「擦亮世界角落」活動，包括市長黃健忠、澎湖國際青年商會會長林筠宸與志工市區各社區發展協會一起以行動來擦亮路口的反光鏡，讓鏡面更清晰，提醒各行車民眾注意交通安全，也擦亮了人與人之間的情誼與信任。

馬公市公所表示，「擦亮世界角落」活動，今天選定有東文、西衛、重光、朝陽、陽明及中興等6個社區路口的反光鏡，讓反光鏡更加明亮。

黃健忠表示，反光鏡雖是道路路口的小設施，卻肩負守護民眾安全的任務，感謝澎湖國際青年商會與各社區等志工參與，讓城市的角落都能閃耀溫暖光芒，未來將持續與民間團體攜手合作，實際改善環境品質的行動，讓馬公成為一座安全、乾淨、富有人情溫度的宜居城市。

馬公 反光鏡 澎湖

