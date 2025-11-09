快訊

鳳凰颱風周三登陸「高雄嚴陣以待」 滯洪池全數排空迎接豪雨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
水利局表示，高雄市目前有26座滯洪池，總滯洪容量高達499萬噸，目前已全數排空待命，確保能接收最大雨量，在颱風暴雨期間發揮分流與儲水功能。圖／高雄市水利局提供
鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻東南方海面上，為中度颱風上限，預計今晚登陸呂宋島，周三、周四進入台灣海峽，通過台灣地區，預估減為輕度颱風，明、後天大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，周三大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區。高雄市政府已著手防颱整備，包括抽水機組、沙包、救生裝備器材等均已備妥。

水利局表示，高雄市目前有26座滯洪池，總滯洪容量高達499萬噸，目前已全數排空待命，確保能接收最大雨量，在颱風暴雨期間發揮分流與儲水功能，降低市區積淹水風險。此外，各抽水站機組妥善率100%，包括93處固定式抽水站 、286台抽水機組，均已完成保養檢查，儲備油料已補充至80%以上。

水利局在各易淹水地區預佈133台移動式抽水機，15台機組機動待命，所有機組油料均已補充完成，抽水站操作人員共186人投入防汛操作。此外，水利局提前備妥大量的緊急搶險物資，包括沙包13320包、太空包130包、防汛擋板360片，以及用於海岸河岸緊急加固的2噸防汛塊 220塊，確保各區公所及工務單位能立即投入搶險作業。

除了低窪地區防洪外，市府對山區的潛在風險亦保持最高警戒。水利局與相關單位將全天候、高密度地監控山區的雨量、土石流潛勢溪流，以及大規模崩塌警戒 區域。一旦達到土石流黃色或紅色警戒，或經專業判斷有高度風險時，將立即通報民政局與區公所執行預防性強制撤離，並將居民安全安置於避難處所，確保民眾生命安全。

高市捷運局為加強監測大順路雨豆樹與美術館小葉欖仁樹木狀況，已於9月18日完成200棵樹木傾斜儀裝置，將透過AI監測，進行即時監測與預警，隨時掌握提供輕軌營運行控中心提早針對高風險行道樹進行巡檢與評估加固、扶正等必要處置。

農業局表示，為降低鳳凰颱風影響，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。香蕉、木瓜及番石榴等果品，屆採收期請儘速採收；蓮霧園倘進入催花期，必要時請卸下黑網待颱風遠離後，再行覆蓋；香蕉、番石榴、木瓜、棗樹，請加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝，紅豆及小番茄田區請留意並加強田間排水，請農民注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

高雄市消防局則將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，提醒河、海邊的居民於有發生河水氾濫或海水倒灌之虞時，應及早遷移到地勢較高的地區；漁船應進港避風，並將船隻繫牢，懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定，另大樓地下停車場抽水泵浦要先行檢修，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施，若民眾遇到台電公司電線等設備掉落損壞時，請先撥打1911通知台電公司處理，切勿自行撿拾移除，以免造成感電事故。

