屏東縣出現首例本土登革熱 衛生局：落實防疫防蚊措施防堵擴散

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局昨8日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，是萬丹鄉50餘歲女性，11月6日起有發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等登革熱疑似症狀，9日經衛福部研判確診，也是屏東縣今年首例本土登革熱病例，全國今年28例，全力防堵疫情擴散。

衛生局表示，經疫調個案平時活動範圍以住家及工作地為主，均在萬丹鄉萬安村，工作地點與日前鳳山確診個案在屏東縣流動攤位，萬丹鄉元泰街臨時攤販集中場，距離超過150公尺，近期無出國旅遊史。6日發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等症狀，當日至診所就醫，8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，住院治療中，同住家人快篩均陰性。

衛生局長張秀君說，降低社區傳播風險，縣府接獲鳳山確診案每周固定一天在萬丹鄉元泰街流動擺攤，已立即完成攤販集中場、周邊環境孳生源清除及戶外消毒工作，針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性。

衛生、環保、警察及民政等單位今合作同步針對個案居住地、工作地及鄰近範圍強制孳清及戶內外消毒等緊急防治。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今日再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長約14天，被病毒蚊叮咬不會立即出現症狀，提醒近期曾前往攤集場周邊或居住萬安、萬全及萬生村的民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，盡速就醫並主動告知活動史，由醫師評估快篩檢驗。

衛生局提醒，屏東氣溫仍適合病媒蚊生長，近日恐有颱風侵襲，呼籲民眾加強住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」。

衛生局也提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問診，主動快篩積極通報，以利防疫措施即時介入，降低疫情傳播風險。

