快訊

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

加速推動高雄大林蒲遷村 115年起啟動協議價購

中央社／ 高雄9日電

加速推動大林蒲遷村，高雄市政府今天說，將自明年1月1日起啟動寺廟、教堂等宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，並與土地所有權人簽訂協議價購同意書，啟動實質遷村。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，自明年1月1日起，市府將陸續辦理宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，向土地所有權人說明選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書。

另外，明年3月起，將受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地個別分配、合併分配及合併抽籤等選擇登記作業，以確保作業流程順暢。

在非住商區土地方面，市府已委託估價師逐筆重新估價，預計於明年2月完成估價作業，接著3月送高雄市估價師公會協審確定地價後，5月辦理非住商區土地協議價購說明會，讓整體遷村作業無縫銜接。

市府指出，自去年6月召開第5次說明會以來，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部也持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。此次公布的遷村協議價購作業時程，為雙方多次會商後訂定的具體目標。

市府表示，未來將持續透過相關會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園，迎接嶄新生活。

高雄市 都市計畫 教堂

延伸閱讀

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

政府普發一萬 高雄餐飲旅宿業者推優惠搶商機

民進黨高雄市長初選將登記 各參選人跑攤拜票

高雄BMW拒檢撞警車釀1警受傷 警連開6槍他開上國道逃台南落網

相關新聞

高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄一名家長發文指控，本月7日帶5個月大嬰兒前往鳳山區一家小兒科看診，藥師竟把醫生開的退燒藥水拿成過敏藥水給家屬，發現後...

53輛雲水書車壯觀！書香兼蔬香 高雄佛陀紀念館展覽新貌

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會昨盛大登場，以「天天向上」為主題，結合書展、蔬食展與親子共學，串聯好看、好吃、好玩3大亮...

屏東縣出現首例本土登革熱 衛生局：落實防疫防蚊措施防堵擴散

屏東縣政府衛生局昨8日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，是萬丹鄉50餘歲女性，11月6日起有發燒、頭痛、關節痛...

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂...

屏東文健站布建率全國第1 夜間關懷、互助共融 打造長者第二個家

屏東縣原住民文健站今年增加2站，共有77站，站數全國第三，布建率全國第一，照服員提供專業服務，也尊重原住民族生活方式、語...

高雄車站傳成為台鐵共構「大型購物中心」 投標商為建設公司

台鐵高雄車站商業大樓3度招商截止，僅一家廠商投標，據傳是已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」和車站下沉式廣場經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。