政府普發一萬 高雄餐飲旅宿業者推優惠搶商機

政府普發現金上路，高雄餐飲旅宿等業者紛紛推出優惠，搶攻商機。漢來美食推吃美食抽萬元美食金活動，高雄日航酒店推出住房專案，另外，大賣場家樂福和一卡通也有優惠回饋。

餐飲集團漢來美食推出「萬元普發，全民開動」活動，自11月12日至12月12日，於漢來美食旗下餐廳（宴會廳除外）用餐消費，並使用來美食APP集點，單筆滿2000元即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」。

目前漢來美食旗下有「島語」、「漢來海港」、「名人坊」、「漢來上海湯包」、「上菜片皮鴨專賣店」、「溜溜」等多個品牌。漢來美食指出，普發現金政策可望帶動整體餐飲消費力回升，餐飲業將成為政策受惠重點產業之一。

高雄日航酒店也推出限時住房優惠，即日起至11月30日，透過官網預訂「一泊滿食」住房專案，入住即贈「滿食護照」，一次體驗館內5間餐廳的經典料理，並享現場週年轉轉樂抽獎機會1次，有機會獲得總統套房免費住宿。

另外，大賣場家樂福也推出限時「錢包放大術」活動，11月12日至12月11日，只要儲值於家樂福App內「家樂福錢包」（Carrefour Pay）儲值滿 1萬元，即可獲得等同1000元的10%回饋金，實際可使用金額將達1萬1000元，額滿為止。

家樂福表示，此次活動希望回饋長期支持的會員，鼓勵消費多加使用數位錢包進行日常購物與繳費。另外，即日起至11月21日，家樂福線上購物推出「INLOVE CAFÉ美式、拿鐵均買50杯送50杯優惠，等同買1送1。

iPASS一卡通也趁此推出「11月旅遊回饋季」，串聯旅宿、3C、零售與交通等多元回饋活動。例如活動期間於旅宿平台「AsiaYo」使用iPASS MONEY APP付款享10%回饋。即日起至燦坤門市使用iPASS MONEYAPP付款有8%回饋。

此外，於全台指定店家掃「一卡通TWQR立牌」付款，消費皆可享5%回饋，每月最高上限100點。綁定指定信用卡付款加碼最高10%回饋。iPASS MONEYAPP也整合統一超商、中油等多間大型通路提供多項優惠。