民進黨高雄市長初選將登記 各參選人跑攤拜票

中央社／ 高雄9日電

民進黨高雄市長初選將啟動登記，各參選人把握週末跑行程與民眾互動。邱議瑩今天掛上新看板，並宣布明天前往登記。賴瑞隆到市場掃街，林岱樺到廟宇參香，許智傑強調繼續衝刺。

邱議瑩今天選在新懸掛的戶外看板前舉行記者會，多名長期與高雄市長陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表齊聚力挺。邱議瑩表示，這次換上新看板，象徵她與陳其邁近30年的情誼與默契，也代表延續高雄進步價值、為城市打拚的決心。

邱議瑩也宣布，將於明天前往民進黨中央黨部正式登記參選。邱議瑩說，接下來將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力，「讓高雄更好，讓高雄贏！」

賴瑞隆今天在同黨籍議長康裕成、議員何權峰等人陪同下，前往三民區建興市場掃街拜票。針對民進黨將啟動黨內參選登記，賴瑞隆表示，自己回歸初衷、持續深入基層與市民互動，也會做好準備，為高雄建設努力。

賴瑞隆說，高雄持續轉型，自己也不斷提出政見，期待推動交通升級、產業創新、社福完善與宜居環境打造，讓高雄成為能與國際接軌的進步城市。

林岱樺昨天走訪旗山老街、市場與天后宮參香，沿途向鄉親請安、傾聽在地心聲。林岱樺表示，面對高齡化加速，偏鄉銀髮族不只需要交通服務，更需要即時照護協助。她將推動「長者智慧手錶」，提升長者安全，也減輕子女遠距照護壓力。

林岱樺並表示，她將持續走入地方，用心聆聽並提出務實政策，讓旗山不只是好山好水，更是能讓幸福代代相傳的溫暖家園。

許智傑今天受訪表示，這2個月會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，希望最後代表民進黨，團結大家，一起獲得最後勝利。

