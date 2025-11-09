屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，並表揚客語模範家庭，國小老師邱詩琪的母親73歲賴阿美，25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子學習客語的最佳指導者。

屏東縣府客家事務處觀察，客家族群新世代已漸流失說客語能力，為傳承客語，針對不同年齡層，從家庭、社會、學校等不同領域規畫推廣，全面性推動客語復振，在學校推動客語沈浸教學，有654名學童參與。

今天客語成果展現，表揚10個客語模範家庭。國小老師邱詩琪與念國三的兒子葉凊瑞獲得表揚，邱詩琪的母親73歲的賴阿美在25歲時從中部嫁來屏東長治客庄，邱詩琪說，媽媽當時從不會說客語，如今客語講的很流利，她也讓兒子從小從跟著外婆一起說客家話，成為母子倆增進客語能力最佳指導者。

邱詩琪分享，她和兒子都通過客語初級認證，也深刻感受到推動客語學習環境很重要，也讓客語學習變得更輕鬆自然，融入日常生活中。

客家事務處指出，在家庭部分，辦理客語說故事與家庭親子系列課程，今年有6500人次參與。公部門推動各項活動、會議舉辦使用客語並辦理客語認證班以增進客語提供服務之能力，今年39班783人參與。

長照體系提供客庄長輩客語貼心服務，辦理長照職場客語研習班，客務處指出，屏東縣照服員6939人，其中諳客語為1379人，占比例約19.87％；鼓勵商店提供客語服務，縣內有626家商店營造社區客語生活圈。