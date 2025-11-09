快訊

林口建案超奇葩促銷！開合跳「一下折1萬」 邊跳得邊喊便宜

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，並表揚客語模範家庭。記者劉星君／攝影
屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，並表揚客語模範家庭。記者劉星君／攝影

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，並表揚客語模範家庭，國小老師邱詩琪的母親73歲賴阿美，25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子學習客語的最佳指導者。

屏東縣府客家事務處觀察，客家族群新世代已漸流失說客語能力，為傳承客語，針對不同年齡層，從家庭、社會、學校等不同領域規畫推廣，全面性推動客語復振，在學校推動客語沈浸教學，有654名學童參與。

今天客語成果展現，表揚10個客語模範家庭。國小老師邱詩琪與念國三的兒子葉凊瑞獲得表揚，邱詩琪的母親73歲的賴阿美在25歲時從中部嫁來屏東長治客庄，邱詩琪說，媽媽當時從不會說客語，如今客語講的很流利，她也讓兒子從小從跟著外婆一起說客家話，成為母子倆增進客語能力最佳指導者。

邱詩琪分享，她和兒子都通過客語初級認證，也深刻感受到推動客語學習環境很重要，也讓客語學習變得更輕鬆自然，融入日常生活中。

客家事務處指出，在家庭部分，辦理客語說故事與家庭親子系列課程，今年有6500人次參與。公部門推動各項活動、會議舉辦使用客語並辦理客語認證班以增進客語提供服務之能力，今年39班783人參與。

長照體系提供客庄長輩客語貼心服務，辦理長照職場客語研習班，客務處指出，屏東縣照服員6939人，其中諳客語為1379人，占比例約19.87％；鼓勵商店提供客語服務，縣內有626家商店營造社區客語生活圈。

客家事務處指出，跨領域持續推動客語發展，也期盼客語成為世代共用的生活語言，縣府鼓勵考取客家語認證，19歲以下報考免收報名費，超過19歲則酌收250元報名費，高中職以下學生通過客語認證，屏東縣府頒發獎勵金，初級500元，中級1000元，中高級2000元。

屏東縣國小老師邱詩琪（左一）的母親73歲賴阿美（右二），25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子（左二）學習客語的最佳指導者，今獲頒屏東縣模範客語家庭表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣國小老師邱詩琪（左一）的母親73歲賴阿美（右二），25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子（左二）學習客語的最佳指導者，今獲頒屏東縣模範客語家庭表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣國小老師邱詩琪（左）的母親73歲賴阿美（中）25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子（右）學習客語的最佳指導者，今獲頒屏東縣模範客語家庭表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣國小老師邱詩琪（左）的母親73歲賴阿美（中）25歲時從中部嫁來屏東客庄從不會說客語到客語流利，成為她和兒子（右）學習客語的最佳指導者，今獲頒屏東縣模範客語家庭表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，萬巒鄉立幼兒園小朋友演出。記者劉星君／攝影
屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂展現客語學習成果，萬巒鄉立幼兒園小朋友演出。記者劉星君／攝影

客語 客家人 屏東縣

延伸閱讀

屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流

馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語

收件數再創新高！吳濁流文學獎頒獎典禮登場 喜迎2外籍得獎者

奪走王治平第一次 大眼正妹揭私下互動

相關新聞

高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄一名家長發文指控，本月7日帶5個月大嬰兒前往鳳山區一家小兒科看診，藥師竟把醫生開的退燒藥水拿成過敏藥水給家屬，發現後...

53輛雲水書車壯觀！書香兼蔬香 高雄佛陀紀念館展覽新貌

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會昨盛大登場，以「天天向上」為主題，結合書展、蔬食展與親子共學，串聯好看、好吃、好玩3大亮...

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂...

屏東文健站布建率全國第1 夜間關懷、互助共融 打造長者第二個家

屏東縣原住民文健站今年增加2站，共有77站，站數全國第三，布建率全國第一，照服員提供專業服務，也尊重原住民族生活方式、語...

高雄車站傳成為台鐵共構「大型購物中心」 投標商為建設公司

台鐵高雄車站商業大樓3度招商截止，僅一家廠商投標，據傳是已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」和車站下沉式廣場經...

影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩在美麗島雜誌社舊址掛上全新看板，今天會同市長陳其邁的前幕僚公開「吐槽」，爆料陳其邁很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。