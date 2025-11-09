快訊

屏東文健站布建率全國第1 夜間關懷、互助共融 打造長者第二個家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市的馬卡巴嗨文健站邀請長輩擔任老師，教學阿美族手工藝品。圖／屏東縣政府提供
屏東市的馬卡巴嗨文健站邀請長輩擔任老師，教學阿美族手工藝品。圖／屏東縣政府提供

屏東縣原住民文健站今年增加2站，共有77站，站數全國第三，布建率全國第一，照服員提供專業服務，也尊重原住民族生活方式、語言與文化背景，發展創新服務，包括夜間關懷、與身障據點共融，具文化敏感度照顧，讓文健站成為部落長輩信任陪伴者。

原鄉山區夜晚安靜，長者有時格外感到孤單，泰武鄉武潭文健站夜發展間關懷服務，兩人一組、兩周一次到長者家訪視，今年執行逾35人次。有名長者洗腎、罹患口腔癌，因不習慣與子女同住因而獨居，見到照服員，分享年輕回憶，照服員陪伴聊天，不忘觀測血壓，叮嚀血壓偏高長者睡前記得再量一次。

「夜訪，還可以聽到長者的小秘密！」武潭文健站計畫負責人王清珠說，武潭是集中型部落，個案間距離不遠，去年試辦夜間關懷，廣受好評，透過聊天，知道個案需求、家庭支持系統。

王清珠說，左鄰右舍耳聞個案，當進入家庭裡面深談後，該個案為未符合相關社福補助標準的邊緣戶，行動不便到站，將她納入居家關懷的對象給予支持，「這是在站內無法做到的事」，也讓照服員願意調換上班時間，夜間關懷長者。

來義鄉南和文健站助vuvu（排灣族語爺爺奶奶）圓夢，帶領長者到日本愛媛藝術節展出月桃蓆編織工藝，文健站計畫負責人黃琦惠回憶起準備參展時一幕動人的畫面，當照服員邀請失智vuvu共同編織，他動作緩慢、手微微顫抖，但在眾人耐心陪伴，找回記憶中的手勢，「體現文健站不只是陪伴，還助長者重新看見自己的價值」。

黃琦惠表示，文化照顧常說的「文化安全」，是讓每個人都能在熟悉的文化裡安心做自己，南和文健站與來義鄉身障布建據點合作，安排長者與障礙者每周一次共同上課，長者分享月桃編織工藝，障礙者用畫筆記錄長者笑容，有共同的語言與文化，經過三年多的相處，互相理解，長者跳脫被照顧者的角色，障礙者也越來越有自信。

文健站除照顧服務，也讓年輕族人更認識自己文化。屏東唯一以阿美族為主的馬卡巴嗨文健站，都市原住民潘欣怡投入照服員工作，「請站內長輩教學阿美族手工藝品，不只是來工作也是來學習，學手工藝品，了解文化、語言」，她也用族語帶健康操，將長輩熟悉的語言融入生活。

縣府原住民處表示，文健站針對55歲以上健康、亞健康、衰弱、輕度失能原住民族長者，縣府團隊攜手在地提供長者簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務、生活與照顧諮詢等服務，將文健站打造成為部落長者的第二個家。

屏東縣泰武鄉武潭文健站夜發展間關懷服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣泰武鄉武潭文健站夜發展間關懷服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣泰武鄉武潭文健站夜發展間關懷服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣泰武鄉武潭文健站夜發展間關懷服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣來義鄉南和文健站長者赴日本交流月桃編織工藝。圖／屏東縣政府提供
屏東縣來義鄉南和文健站長者赴日本交流月桃編織工藝。圖／屏東縣政府提供

