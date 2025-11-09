快訊

林口建案超奇葩促銷！開合跳「一下折1萬」 邊跳得邊喊便宜

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

「野趣東高雄」演唱會六龜落幕 12月6日杉林接棒

中央社／ 高雄9日電

高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄」演唱會活動，昨天在六龜圓滿落幕，吸引上千民眾參加。觀光局今天表示，下一場將於12月6日在杉林區舉辦，歡迎民眾再次相約參加。

觀光局昨天在六龜新開紀念公園主辦「野趣東高雄」活動，邀請滅火器樂團、歌手鄭宜農等輪番開唱，搭配現場45家台日特色攤商，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，吸引上千民眾走進東高雄共襄盛舉。

觀光局長高閔琳說，六龜地區擁有全台著名的寶來與不老美人湯溫泉、知名的寺廟古剎、原民部落文化及美食等，非常值得旅人以「慢活、慢旅、慢食」步調，深度體驗山林療癒的魅力與純樸的人情味。

六龜觀光協會理事長黃瓘博說，此次活動為六龜在地業者帶來豐碩助益，不僅溫泉區訂房率明顯提升，餐飲與泡湯業者營收，相較平日更是成長約5成。

觀光局今天透過新聞稿表示，「野趣東高雄」六龜活動圓滿落幕，下一場預計12月6日在杉林區「日光小林」社區舉辦，歡迎民眾再次相聚東高雄參與，並順遊六龜寶來花賞溫泉公園、新威森林公園等景點。

觀光局指出，為持續推動東高雄深度旅遊，觀光局規劃11條精選遊程，包含旗山、美濃、六龜、甲仙、茂林等地的秘境小旅行仍持續進行報名中，邀全國民眾跟著在地達人的腳步深入探索東高雄獨特魅力。

六龜 觀光局 溫泉

延伸閱讀

高雄BMW拒檢撞警車釀1警受傷 警連開6槍他開上國道逃台南落網

高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄騎士載超大水塔只露出兩條腿撐地等紅燈 網酸：水塔界特斯拉

高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

相關新聞

高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄一名家長發文指控，本月7日帶5個月大嬰兒前往鳳山區一家小兒科看診，藥師竟把醫生開的退燒藥水拿成過敏藥水給家屬，發現後...

53輛雲水書車壯觀！書香兼蔬香 高雄佛陀紀念館展覽新貌

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會昨盛大登場，以「天天向上」為主題，結合書展、蔬食展與親子共學，串聯好看、好吃、好玩3大亮...

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂...

屏東文健站布建率全國第1 夜間關懷、互助共融 打造長者第二個家

屏東縣原住民文健站今年增加2站，共有77站，站數全國第三，布建率全國第一，照服員提供專業服務，也尊重原住民族生活方式、語...

高雄車站傳成為台鐵共構「大型購物中心」 投標商為建設公司

台鐵高雄車站商業大樓3度招商截止，僅一家廠商投標，據傳是已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」和車站下沉式廣場經...

影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩在美麗島雜誌社舊址掛上全新看板，今天會同市長陳其邁的前幕僚公開「吐槽」，爆料陳其邁很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。