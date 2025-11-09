高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄一名家長發文指控，本月7日帶5個月大嬰兒前往鳳山區一家小兒科看診，藥師竟把醫生開的退燒藥水拿成過敏藥水給家屬，發現後向藥師理論，對方卻堅持沒拿錯，一度喊著要報警，這家小兒科過去有過其它不良紀錄，不知到底有多少小孩吃錯藥。高市衛生局表示，將進行無預警稽查，調查後若違法將依法移付懲戒。

一名家長在Threads發文指出，5個月寶寶感冒發燒，11月7日早上10點40分至鳳山區文龍東路一家小兒科診所看診，醫生開退燒藥給小孩，但診所內的成姓藥師卻把藥水拿成「兩瓶過敏藥水」，發現後詢問醫師，醫師才又拿著她的藥袋給藥師換藥。

發文家長與陳姓藥師理論，對方堅持沒有拿錯，要家長自己去調監視器，還嗆「有沒有拿錯，做家長的人心知肚明」，並不斷嚷嚷要報警。家長說，1小時後監視器畫面出爐，診所老闆娘親口證實，藥師的確拿錯藥。

家長也質疑，若家長沒注意，孩子就會吃錯藥，燒既沒有退，還可能危及生命安全，何況這家小兒科已非第一次出錯，之前大女兒看診，也曾發生該名藥師把藥給錯人，還堅持沒給錯，到底有多少孩子已經吃錯了藥？

高市衛生局表示，這家診所過去沒有投訴紀錄，有關民眾於社群媒體上傳的拿錯藥事件，將進行無預警稽查，若查有違反醫療法、藥事法或藥師法事證，定會依據相關事證處分，包含依法移付懲戒。