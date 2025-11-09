高雄車站傳成為台鐵共構「大型購物中心」 投標商為建設公司

台鐵高雄車站商業大樓3度招商截止，僅一家廠商投標，據傳是已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」和車站下沉式廣場經營權的冠德建設，因冠德為環球購物中心母公司，高雄車站預計將成為全台另一座和台鐵車站共構的環球購物中心，也是冠德旗下最大的車站型商場，將與周邊住宅、商業大樓以連通道串連，擴大投資效益。

「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」年初公告招商，範圍包括高雄車站商業大樓、一樓7間獨立店面、地下一層和地下三層，共16267.67坪的樓地板面積，20年租金底價1.5億元，每次可優先延長10年共2次，權利金則依不同級距的營業總收入、以及百分比計算，希望引進民間企業經營商辦、商場和飯店。

台鐵於今年3月首次公開招商僅一家投標，因不符2家以上規定而流標，7月啟動二次招商，以調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，期待降低民間機構前期投資疑慮及風險，仍因一家投標而二度流標；台鐵最後放寬同意一家申請人投標即辦理資格審查開標機制，10月27日第三次招商截止，仍僅一家投標，據悉即為冠德建設。

由於冠德建設9月22日公告已獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，預估總投資逾95億元，將興建住辦及商業大樓，預計2034年完工。此外，冠德也取得高雄車站下沉式廣場經營權，將打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動。

臉書「高雄好過日」表示，若冠德建設確定取得高雄車站商業大樓經營權，將成為繼南港、板橋、新左營之後，又一座和台鐵車站共構的「環球購物中心」，也是冠德旗下最大的車站型商場。外界認為冠德能透過連通道，串聯車站與將興建的3棟住宅、商業大樓，擴大投資效應，甚至有望與車站旅宿大樓一併納入經營。

此外，高雄車站兩翼的國道客運轉運站、市區公車轉運站近日將由台鐵展開招商，招商完成才能協調公車、客運業者進駐轉運站。「高雄好過日」表示，台鐵缺乏經營商業資產能力，鐵道局和台鐵又對商業開發缺乏動力，導致車站招商一直延到全區完工後，許多機能卻無法成形，期望高鐵南延通車前完成全區機能，不要延誤發展車站經濟的機會。

台鐵則證實商業大樓有廠商投標，但目前仍在進行資格審查，有結果會公布，年底能完成招商簽約，但投標廠商名單非屬可對外公開事項。