影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩在美麗島雜誌社舊址掛上全新看板，今天會同市長陳其邁的前幕僚公開「吐槽」，爆料陳其邁很毒舌，他們全是「受害者聯盟」。邱議瑩說，她身體不適曾吃過陳其邁開的藥方，被稱讚很一流（厲害），明天是高雄市長初選登記首日，將赴黨中央登記參選。

陳其邁高雄子弟兵人數眾多，三民區議員鄭孟洳、大岡山區議員林志誠、左楠區參選新人張以理及林園大寮區張耀中都是陳其邁幕僚出身。另外前鎮小港區新人林浤澤則當過台中市議員江肇國助理，江曾任陳其邁國會主任，算是陳的「徒孫」。

立委邱議瑩爆料，她跟陳其邁結識30年，有次跑攤身體不適，陳其邁見狀隨手拿便條紙寫藥名，讓她去隔壁藥房買藥吃，她買完藥吃下，同桌友人取笑說，陳其邁已經很久沒當醫生，「他開的藥還買得到算一流，妳看都沒看，敢吃更一流」，這件事情讓陳其邁覺得沒面子，禁止她對外張揚。

張耀中、林志誠說，陳其邁雖然戴眼鏡，其實已經去動過雷射手術，已經沒有近視，兩人都被問過「戴眼鏡比較帥，還是不戴比較帥」，陳其邁還推薦「×清眼科」很不錯，報他名字可以打折。

張以理表示，2018年跟著陳其邁競選市長，清晨5點多，兩人看見學生要去文化中心搶鏡子練舞，市長一直把這件事情放在心上，2020年8月補選上任隔日，半夜突然打電話要他去盤點空間，要求給年輕人規畫練舞空間。邱議瑩跟陳其邁一樣用心，候選人之中「最像陳其邁」。

「陳其邁看起來嚴肅，嘴巴有時候很毒舌！」鄭孟洳說，以前在立委辦公室當助理，當年身材比較胖，常被陳其邁嘮叨要她減肥，但最常餵她吃東西的人其實也是老闆陳其邁。邱議瑩也一樣，雖然看起來很兇，其實是細心溫柔且關懷員工，這是市長應具備的特質。