影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前鎮區明孝里里長林浤澤是陳其邁的「徒孫」，爭取民進黨前鎮小港區議員提名。記者徐白櫻／攝影
前鎮區明孝里里長林浤澤是陳其邁的「徒孫」，爭取民進黨前鎮小港區議員提名。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩在美麗島雜誌社舊址掛上全新看板，今天會同市長陳其邁的前幕僚公開「吐槽」，爆料陳其邁很毒舌，他們全是「受害者聯盟」。邱議瑩說，她身體不適曾吃過陳其邁開的藥方，被稱讚很一流（厲害），明天是高雄市長初選登記首日，將赴黨中央登記參選。

陳其邁高雄子弟兵人數眾多，三民區議員鄭孟洳、大岡山區議員林志誠、左楠區參選新人張以理及林園大寮區張耀中都是陳其邁幕僚出身。另外前鎮小港區新人林浤澤則當過台中市議員江肇國助理，江曾任陳其邁國會主任，算是陳的「徒孫」。

立委邱議瑩爆料，她跟陳其邁結識30年，有次跑攤身體不適，陳其邁見狀隨手拿便條紙寫藥名，讓她去隔壁藥房買藥吃，她買完藥吃下，同桌友人取笑說，陳其邁已經很久沒當醫生，「他開的藥還買得到算一流，妳看都沒看，敢吃更一流」，這件事情讓陳其邁覺得沒面子，禁止她對外張揚。

張耀中、林志誠說，陳其邁雖然戴眼鏡，其實已經去動過雷射手術，已經沒有近視，兩人都被問過「戴眼鏡比較帥，還是不戴比較帥」，陳其邁還推薦「×清眼科」很不錯，報他名字可以打折。

張以理表示，2018年跟著陳其邁競選市長，清晨5點多，兩人看見學生要去文化中心搶鏡子練舞，市長一直把這件事情放在心上，2020年8月補選上任隔日，半夜突然打電話要他去盤點空間，要求給年輕人規畫練舞空間。邱議瑩跟陳其邁一樣用心，候選人之中「最像陳其邁」。

「陳其邁看起來嚴肅，嘴巴有時候很毒舌！」鄭孟洳說，以前在立委辦公室當助理，當年身材比較胖，常被陳其邁嘮叨要她減肥，但最常餵她吃東西的人其實也是老闆陳其邁。邱議瑩也一樣，雖然看起來很兇，其實是細心溫柔且關懷員工，這是市長應具備的特質。

邱議瑩說，他的父親邱茂男是政治受難者，美麗島事件是影響她一生的重大事件，所以她參選市長的第一面看板掛在美麗島雜誌社舊址（中山路與大同路口），今天也帶著並肩作戰的好朋友回到參政的初始地，希望承接高雄榮光、傳承民主。

立委邱議瑩參選高雄市長（中）換新看板，議員鄭孟洳（右）、議員林志誠（左）也以陳其邁子弟兵身分出席記者會。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩參選高雄市長（中）換新看板，議員鄭孟洳（右）、議員林志誠（左）也以陳其邁子弟兵身分出席記者會。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩跟「陳其邁子弟兵」召開記者會，眾人在美麗島雜誌社舊址前合影，眾人逐一將手中棒棒糖交給邱議瑩，營造接棒市長氛圍。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩跟「陳其邁子弟兵」召開記者會，眾人在美麗島雜誌社舊址前合影，眾人逐一將手中棒棒糖交給邱議瑩，營造接棒市長氛圍。記者徐白櫻／攝影
張耀中當過陳其邁7年隨行秘書，爭取林園大寮區議員提名。記者徐白櫻／攝影
張耀中當過陳其邁7年隨行秘書，爭取林園大寮區議員提名。記者徐白櫻／攝影
高市府前青年局長張以理參選左營、楠梓區市議員，今天恰巧是他的生日，他許願「希望在場的參選人都能心想事成，順利當選」。記者徐白櫻／攝影
高市府前青年局長張以理參選左營、楠梓區市議員，今天恰巧是他的生日，他許願「希望在場的參選人都能心想事成，順利當選」。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩爭取民進黨2026高雄市長提名，明天將前往中央黨部登記黨內初選。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩爭取民進黨2026高雄市長提名，明天將前往中央黨部登記黨內初選。記者徐白櫻／攝影

