快訊

林口建案超奇葩促銷！開合跳「一下折1萬」 邊跳得邊喊便宜

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

澎湖肉品復市 馬公2公有市場溫體豬肉稍貴買氣旺

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖肉品今天復市，馬公2公有市場肉攤人潮買氣湧現，消費者紛選購新鮮溫體豬肉；零售價比非洲豬瘟禁宰前稍提高些，消費大眾多還可接受。

澎湖肉類商業公會表示，受到非洲豬瘟爆發影響，農業部宣布15天禁運禁宰，直至7日凌晨0時解禁，由於開放運送進場時段，正值深夜，澎湖肉品市場恐來不及屠宰，以及時供應市場，加上市公所辦理清消作業，公會一致決議，澎湖豬肉市場延至9日才復市。

由於同步受禁運禁宰及市場清消等影響，澎湖肉品市場比台灣本島晚了1天才復市，馬公北辰市場肉攤今天復市，肉市人潮湧現，紛紛搶購新鮮溫體豬肉，紓解逾半個月無肉可吃情況。

澎湖肉類商業公會表示，今天市場共進場屠宰100多頭「澎湖豬」，其中屠體評級在2下、每公斤達新台幣123元；市場零售價每台斤介於180元至210元間，比禁宰前稍為提高些，消費大眾都還可接受。

豬肉 澎湖 肉品市場

延伸閱讀

篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客

全台恢復活豬拍賣、屠宰 肉品市場現死豬謹慎以對

今恢復毛豬拍賣 彰化肉品市場最高拍出每公斤118.6元

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

相關新聞

高雄家長控藥師錯把過敏藥當成嬰兒退燒藥 質疑：還有多少人吃錯藥

高雄一名家長發文指控，本月7日帶5個月大嬰兒前往鳳山區一家小兒科看診，藥師竟把醫生開的退燒藥水拿成過敏藥水給家屬，發現後...

53輛雲水書車壯觀！書香兼蔬香 高雄佛陀紀念館展覽新貌

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會昨盛大登場，以「天天向上」為主題，結合書展、蔬食展與親子共學，串聯好看、好吃、好玩3大亮...

屏東打造全齡客語學習 她從不會客語到成為孫兒學習最佳指導者

屏東縣客家人口比例23.1％，客家人口約近20萬人，屏東縣府客家事務處推動客語傳承，打造全齡客語沈浸系統，今在縣府大禮堂...

屏東文健站布建率全國第1 夜間關懷、互助共融 打造長者第二個家

屏東縣原住民文健站今年增加2站，共有77站，站數全國第三，布建率全國第一，照服員提供專業服務，也尊重原住民族生活方式、語...

高雄車站傳成為台鐵共構「大型購物中心」 投標商為建設公司

台鐵高雄車站商業大樓3度招商截止，僅一家廠商投標，據傳是已取得「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」和車站下沉式廣場經...

影／陳其邁「受害者聯盟」現身吐槽 邱議瑩：明天登記市長初選

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩在美麗島雜誌社舊址掛上全新看板，今天會同市長陳其邁的前幕僚公開「吐槽」，爆料陳其邁很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。