澎湖肉品復市 馬公2公有市場溫體豬肉稍貴買氣旺

澎湖肉品今天復市，馬公2公有市場肉攤人潮買氣湧現，消費者紛選購新鮮溫體豬肉；零售價比非洲豬瘟禁宰前稍提高些，消費大眾多還可接受。

澎湖肉類商業公會表示，受到非洲豬瘟爆發影響，農業部宣布15天禁運禁宰，直至7日凌晨0時解禁，由於開放運送進場時段，正值深夜，澎湖肉品市場恐來不及屠宰，以及時供應市場，加上市公所辦理清消作業，公會一致決議，澎湖豬肉市場延至9日才復市。

由於同步受禁運禁宰及市場清消等影響，澎湖肉品市場比台灣本島晚了1天才復市，馬公北辰市場肉攤今天復市，肉市人潮湧現，紛紛搶購新鮮溫體豬肉，紓解逾半個月無肉可吃情況。

澎湖肉類商業公會表示，今天市場共進場屠宰100多頭「澎湖豬」，其中屠體評級在2下、每公斤達新台幣123元；市場零售價每台斤介於180元至210元間，比禁宰前稍為提高些，消費大眾都還可接受。