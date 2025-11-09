聽新聞
53輛雲水書車壯觀！書香兼蔬香 高雄佛陀紀念館展覽新貌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
全國53輛雲水書車在佛陀紀念館一字排開，吸引小朋友品味書香。記者郭韋綺／攝影
全國53輛雲水書車在佛陀紀念館一字排開，吸引小朋友品味書香。記者郭韋綺／攝影

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會昨盛大登場，以「天天向上」為主題，結合書展、蔬食展與親子共學，串聯好看、好吃、好玩3大亮點。來自全國53輛雲水書車在佛陀紀念館一字排開，讓孩子品味書香，另贈書給40所偏鄉學校，期望以閱讀、蔬食與文化行動引領身心共好、智慧向上。

佛光山雲水書車2013年起走入偏鄉校園鼓勵孩子閱讀，佛館每年同步舉辦國際書展蔬食博覽會，今年以書展、博覽會全新形式，集結出版社、蔬食品牌與文化團體打造寓教於樂的文化園地。

佛光山住持心保和尚說，國際書展蔬食博覽會連辦10多年，此次主軸「好看」在於提倡讀書智慧，「好吃」則引進蔬食顧健康，「好玩」要讓親子增加共處時光，以文化力量推動善行。市長陳其邁說，佛光山致力推動偏鄉教育平權，推動蔬食打造綠生活，並跟國際減碳潮流趨勢一致，從內心實踐對萬物惜福的價值觀，對下一代是重要起點。

今年博覽會包含香港藝術家榮念曾天天向上雕塑創作，傳達向善、向上的閱讀精神，另有佛教海線絲綢之路—新媒體藝術特展、石窟藝術沉浸體驗。也邀百家蔬食品牌、地方農創店家進駐推廣蔬食，實踐低碳生活。

三好兒童體驗館及深受歡迎的大樹下故事屋，透過國中小校長、老師說故事，互動共讀。戶外則有懷舊遊園體驗及各式遊戲，帶親子學習綠色生活和善念。亦有名家講座、電影賞析、千人茶禪、再生藝術展示等，從閱讀、飲食到文化藝術呈現多元樣貌，展期至14日止。

