眷村嘉年華岡山場登場 陳其邁宣示努力活化眷村成景點
「2025高雄眷村嘉年華」第3場活動今明2天在岡山樂群村登場，高雄市長陳其邁出席開幕，承諾持續爭取經費推動眷村全面修復，希望未來將眷村景觀活化成網美、文創景點，讓眷村記憶及文化能夠持續傳承。
高雄市府指出，高雄是全國保存眷村面積最廣也是唯一擁有陸、海、空三軍齊備的城市，高雄眷村嘉年華為期3周，繼左營建業新村、鳳山黃埔新村後，今明2天在岡山樂群村舉行。
陳其邁表示，高雄市持續活化眷村空間，已由地方立委爭取超過3億元的修復經費，市府也持續向中央爭取8.5億元，期望推動岡山眷村全面修復，除了樂群村今年率先完成首棟樂群4號眷舍讓商家進駐，岡山醒村也預計於明年底全面完工開放，成為岡山地標型文創聚落。
他指出，高雄不僅積極活化岡山眷村，近年也迅速推進岡山及周圍區域的建設，包括高雄捷運岡山路竹延伸線、岡山新行政中心、岡山運動中心、岡山文化中心翻修廣場鋪面，也盼未來新興的白埔產業園區吸引更多廠商投資。
