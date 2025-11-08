快訊

眷村嘉年華岡山場登場 陳其邁宣示努力活化眷村成景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
眷村嘉年華開幕上，陳其邁將竹簍裡的黃豆倒滿製作豆瓣醬的大醬缸，代表岡山眷村的傳統味道。記者巫鴻瑋／攝影
眷村嘉年華開幕上，陳其邁將竹簍裡的黃豆倒滿製作豆瓣醬的大醬缸，代表岡山眷村的傳統味道。記者巫鴻瑋／攝影

「2025高雄眷村嘉年華」第3場活動今明2天在岡山樂群村登場，高雄市陳其邁出席開幕，承諾持續爭取經費推動眷村全面修復，希望未來將眷村景觀活化成網美、文創景點，讓眷村記憶及文化能夠持續傳承。

高雄市府指出，高雄是全國保存眷村面積最廣也是唯一擁有陸、海、空三軍齊備的城市，高雄眷村嘉年華為期3周，繼左營建業新村、鳳山黃埔新村後，今明2天在岡山樂群村舉行。

陳其邁表示，高雄市持續活化眷村空間，已由地方立委爭取超過3億元的修復經費，市府也持續向中央爭取8.5億元，期望推動岡山眷村全面修復，除了樂群村今年率先完成首棟樂群4號眷舍讓商家進駐，岡山醒村也預計於明年底全面完工開放，成為岡山地標型文創聚落。

他指出，高雄不僅積極活化岡山眷村，近年也迅速推進岡山及周圍區域的建設，包括高雄捷運岡山路竹延伸線、岡山新行政中心、岡山運動中心、岡山文化中心翻修廣場鋪面，也盼未來新興的白埔產業園區吸引更多廠商投資。

岡山樂群村擁有多棟眷村老建築，未來預計將修復翻新成為文創聚落。記者巫鴻瑋／攝影
岡山樂群村擁有多棟眷村老建築，未來預計將修復翻新成為文創聚落。記者巫鴻瑋／攝影

岡山 眷村 高雄市 陳其邁

相關新聞

媽祖3聖筊牽線！屏東瑞光里長接「超級任務」 助日女跨海尋父

屏東市瑞光里長盧逸洋今年初接獲日籍佐藤香里跨海找尋台灣生父的「超級任務」，線索有限，讓他遇上瓶頸，剛好行經里內信仰中心「...

阿公阿嬤變身巨星！金門「銀髮長者歌唱賽」閃耀登場

金門縣政府年度最受長輩期待的「阿公阿嬤歌唱比賽」，今天在金門縣社會福利館熱鬧登場，不少長者都盛裝赴會，只見阿公穿上西裝，...

眷村嘉年華岡山場登場 陳其邁宣示努力活化眷村成景點

「2025高雄眷村嘉年華」第3場活動今明2天在岡山樂群村登場，高雄市長陳其邁出席開幕，承諾持續爭取經費推動眷村全面修復，...

頂尖音樂家齊登金門擎天廳演出 音樂扎根綻放藝術光彩

由金門縣政府與文化部指導，金門縣文化局攜手國立清華大學藝術學院共同主辦的《2025金門擎天廳音樂會》，今天下午在金門縣擎...

金城草地音樂節登場！鎮長帶萌娃同樂 寶寶爬行萌翻全場

由金城鎮公所主辦的「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今、明兩天下午3點至晚上9點在金城莒光湖畔大草原熱鬧登場，只見草...

力里圳灌溉屏東平原百周年 縣府邀鳥居信平孫子同慶

1925年日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，如今過了百年圳水仍潺潺流動。慶祝百周年，屏東縣政府今天在春日鄉舉辦「...

