媽祖3聖筊牽線！屏東瑞光里長接「超級任務」 助日女跨海尋父

屏東市瑞光里長盧逸洋今年初接獲日籍佐藤香里跨海找尋台灣生父的「超級任務」，線索有限，讓他遇上瓶頸，剛好行經里內信仰中心「聖母宮」向媽祖祈求，媽祖賜與他3個聖筊後，順利找到佐藤生父訊息，雖然生父已過世，但佐藤仍決定來台尋根，今下午特別到聖母宮拜拜還願，感謝里長幫忙、媽祖指引。

盧逸洋說，超級任務在今年1月27日小年夜接到，一開始的資料有限，只有佐藤父親的名字、生日與身分證字號和一張泛黃戶籍藤本，從戶籍地址開始走訪，發現佐藤的生父已搬離瑞光里，之後在一場大火中過世，他趕緊將訊息回覆日方委託人。

佐藤獲知訊息後，相當的難過，但仍希望能找到生父的安葬處，盧逸洋說，這時他思考還有哪裡可能會有這樣訊息，他尋遍屏東市、潮州鎮、長治鄉、九如鄉等鄉鎮的納骨塔，但都未發現佐藤生父的姓名。

盧逸洋說，他決定打電話尋求戶政事務所協助，但要有親子證明與日本政府公文才能辦理找尋。這時他手上線索都沒了，很苦惱，隔天他剛好經過里內信仰中心聖母宮時，跟聖母宮主委劉春利提及尋人任務，主委對他說，反正都沒方向，不然可以請示媽祖。

盧逸洋告訴主委他沒擲筊過，之後在主委協助詢問，盧逸洋擲出連續3個聖筊後，主委直說一定會成！過沒多久，盧逸洋接到日本委託人傳來出生時報戶口等的資料，瞬間又有許多線索。

盧逸洋說，從新線索中找到佐藤生父的老家，多次查訪從鄰居口中發現，佐藤生父的母親是虔誠佛教徒，加上得知老家的位置，他突然有了「靈感」，看著Google地圖位置後，發現附近有佛寺，佛寺內有納骨塔，「憑著這個感覺，終於在塔內找到佐藤生父的塔位」，當他在佛寺住持協助下進入納骨塔，第一眼就看到佐藤生父的名字。

盧逸洋說，相關訊息回報給日方委託然人，佐藤很感謝，也決定帶著母親來台灣。佐藤香里7日帶著母親抵達高雄小港機場，今8日在里長協助下來到佛寺納骨塔祭拜父親，下午來到聖母宮拜拜，聖母宮主委也送上媽祖平安御守給他們。

佐藤香里的生父是日語老師，佐藤香里1歲跟著媽媽回到日本，佐藤說，以前都是在照片中看見父親，今天到佛寺納骨塔祭祀父親時，她也跟父親說「我回來了，來看您了！」，也很謝謝里長的大力幫忙。

盧逸洋感動的說，這趟尋人任務從年初到年底，歷經三階段，也在眾人幫忙之下，有了一個完美的結局。

