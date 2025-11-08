屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流

快訊

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣政府舉辦第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽，今天在屏東農業物產館舉行頒獎典禮，並結合寵物鮮食蛋糕等手作活動。現場超過30個汪喵毛孩家庭齊聚，場面溫馨。

「2025年第2屆金腳印獎-毛孩鏡勾追」今天在農業物產館舉行頒獎典禮，由屏東縣政府農業處長鄭永裕頒發「最佳萌寵獎」、「最佳上鏡獎」、「最佳愛現獎」等多項獎項，表揚得獎毛孩家庭。比賽規定毛孩照片須在屏東縣內景點拍攝，以推廣屏東寵物友善城市美景與熱情文化。

3歲半比熊犬波比，以1張戴著墨鏡、享受牡丹鄉旭海海風照片，獲得「就是愛現獎」。洪姓飼主表示，波比是過動兒、也是個愛吃的女孩，每逢週末就帶牠到郊外探索，很開心牠的可愛獲得認證；除了參賽以外，也報名寵物攝影與營養學課程，今天還與其他毛孩家長互動、交流，氣氛相當好。

施姓夫婦的貓咪娜娜與QQ，各抱回「最佳創意獎」及「就是愛現獎」。施姓飼主分享，家中共有6隻貓，平時常帶去幸福左岸河濱公園搭帳篷露營，比較外向的貓會到草地上走動；當中「三花大美女」娜娜特別外向，可以陪爸媽參加爬山、騎腳踏車等戶外活動。

鄭永裕表示，每件作品中都能感受到滿滿的愛與溫度，縣府未來將持續結合公部門、寵物友善空間等民間資源，打造讓毛孩與飼主都能安心生活、快樂互動幸福城市，期許活動持續辦理，讓第3屆如同寵物界奧斯卡獎項，成為全台毛孩界最具代表性年度盛事。

活動吸引眾多飼主與毛孩家庭熱情參與，現場氣氛溫馨又熱鬧；同時結合「農饗樂市集」，讓民眾在欣賞萌寵作品同時，也能逛市集、聽音樂、享受悠閒假日時光。

寵物 屏東

