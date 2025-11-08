快訊

金城草地音樂節登場！鎮長帶萌娃同樂 寶寶爬行萌翻全場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場，包括金城鎮長李誠智、金城代表會主席郭永隆、觀光處長許績鑫等人都到場參與。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場,包括金城鎮長李誠智、金城代表會主席郭永隆、觀光處長許績鑫等人都到場參與。記者蔡家蓁／攝影

由金城鎮公所主辦的「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今、明兩天下午3點至晚上9點在金城莒光湖畔大草原熱鬧登場，只見草地上早早湧入攜家帶眷的民眾，有的參加趣味十足的「寶寶爬行比賽」，有的鋪上野餐墊、聽音樂、曬太陽，享受悠閒又溫馨的親子時光。

金城鎮長李誠智表示，今年活動以繪本《小紅飛機》為主題，象徵勇氣與夢想的飛行旅程，希望大小朋友能在音樂與遊戲中，體驗探索與成長的樂趣。他笑說，今天也帶著老婆和女兒一起參加，希望大家週末都能帶上野餐墊，一起跟著小紅飛機，享受最Chill的假日午後。

此次活動內容豐富多元，包含飛行冒險體驗、紙飛機闖關、臉部彩繪、拍照打卡區及最受歡迎的「寶寶爬行比賽」。鎮公所更結合中正國小與金城幼兒園故事媽媽志工團隊，在活動前特別為孩子導讀《小紅飛機》，讓小朋友提前認識故事角色與「勇敢飛翔」的象徵意義，為活動注入教育與想像的趣味。

最吸睛的「寶寶爬行比賽」現場笑聲連連、妙趣橫生，比賽會場擠滿家長與加油團，大家各自拿出寶寶最愛的玩具或奶瓶在終點呼喚，場面溫馨又可愛；有的寶寶被現場熱鬧氣氛嚇哭，有的則呆愣在原地、遲遲不動，還有幾位小小選手直接爬去「交朋友」。冠軍寶寶可獲尿布一箱及繪本一本，所有參賽者也可獲得濕紙巾等參加獎。值得一提的是，李誠智鎮長也帶著去年底誕生的愛女報名參賽，成為現場焦點，氣氛溫馨又充滿萌趣。

臉部彩繪攤位同樣人氣滿滿，專業彩繪老師為孩子打造繽紛造型，從夢幻公主、花仙子，到英勇蜘蛛人與俏皮小動物，讓每位小朋友都成為草地派對上的小主角。

現場的「飛行市集」更是香氣四溢、創意滿點，集結「來玩劍吧」、「Hey Yun鈎鈎手」、「玩布玩」、「佛系女孩原創工作室」、「珠珠醬BABUY」等手作品牌，還有「睿家Chez Ray」、「春花點心」、「叁食雞蛋糕」、「Bull & Lady手作行動餐車」等美食攤位，讓民眾一邊聽音樂、一邊品味金門在地風味。

音樂節卡司同樣精彩，邀請Homie樂團、尼娜Nina、吳鎮安、明堯&涵禕及擎天樂團輪番登台，為草地午後增添滿滿音樂能量，現場氣氛熱鬧；從金湖特地開車來參加的陳先生說，「活動結合繪本主題真的很有創意，小孩對《小紅飛機》故事超有感，邊玩邊學，寓教於樂，非常值得帶孩子來。」

由金城鎮公所主辦的「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場，最吸睛的「寶寶爬行比賽」現場笑聲連連、妙趣橫生。記者蔡家蓁／攝影
由金城鎮公所主辦的「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場,最吸睛的「寶寶爬行比賽」現場笑聲連連、妙趣橫生。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場，不少人鋪上野餐墊、聽音樂、曬太陽，享受悠閒又溫馨的親子時光。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場,不少人鋪上野餐墊、聽音樂、曬太陽,享受悠閒又溫馨的親子時光。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場，「寶寶爬行比賽」優勝選手出爐，鎮長李誠智（左）頒獎。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場,「寶寶爬行比賽」優勝選手出爐,鎮長李誠智(左)頒獎。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場，「寶寶爬行比賽」的參賽親子也到場開心交流聯誼。記者蔡家蓁／攝影
「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今明兩天登場,「寶寶爬行比賽」的參賽親子也到場開心交流聯誼。記者蔡家蓁／攝影

