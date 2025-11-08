快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

聽新聞
0:00 / 0:00

頂尖音樂家齊登金門擎天廳演出 音樂扎根綻放藝術光彩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
《2025金門擎天廳音樂會》今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，金門高中學生有機會可以跟大師一同演奏表演，相當開心。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，金門高中學生有機會可以跟大師一同演奏表演，相當開心。圖／民眾提供

金門縣政府與文化部指導，金門縣文化局攜手國立清華大學藝術學院共同主辦的《2025金門擎天廳音樂會》，今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，音樂會以「教育扎根、永續發展」為主題，匯聚國內外頂尖音樂家、清華大學師生與金門在地學子同台演出，在悠揚旋律中展現教育傳承與藝術能量的交融之美。

清華大學藝術學院院長張芳宇率領音樂學系多位教授親臨金門，攜手台北市立交響樂團與前國家交響樂團首席級演奏家共同登台，演出陣容星光熠熠，包括小提琴杜沁澐、許詠傑，中提琴蔡秉璋，大提琴婭力木等名師，以及宋光清、王濟揚、魏廷安、穆恩信與陳建勛組成的銅管五重奏，專業水準深獲觀眾讚嘆。

清華音樂系學生黃翊凱、翁嘉秀、陳家媛、姚智閎、陳芃榛等人也以青春活力詮釋古典樂之美；金門高中黃沛媛（薩克斯風）、黃宏濬（單簧管）兩位全國特優學生受邀共演，象徵專業音樂與地方教育的完美接軌。

壓軸曲目由金門高中與金城國中管樂團20餘位學生，與清華師生同台合奏，在專業音樂家的引領下，奏出跨世代的音樂對話。當地學子以熱情演奏回應師長指導，展現「教育扎根」的成果與希望，現場掌聲如雷，氣氛感人。

音樂會前夕，「管樂大師班」於金門高中開課，由清華教授群親自指導學生技巧與詮釋，並進行示範演奏。學生得以近距離與名家交流，激發學習熱情與藝術潛能。系列活動同時延伸至社區與校園，讓音樂教育在地方生根。

清華大學音樂系長年推動藝術教育普及，此次攜手金門縣文化局，以音樂實踐大學社會責任，讓藝術走入生活，也讓島嶼的文化底蘊在旋律中綻放光彩。

《2025金門擎天廳音樂會》今天登場， 與會貴賓與現場觀眾共同合影。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天登場， 與會貴賓與現場觀眾共同合影。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天登場， 壓軸曲目由金門高中與金城國中管樂團20餘位學生，與清華師生同台合奏，在專業音樂家的引領下，奏出跨世代的音樂對話。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天登場， 壓軸曲目由金門高中與金城國中管樂團20餘位學生，與清華師生同台合奏，在專業音樂家的引領下，奏出跨世代的音樂對話。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，活動匯聚國內外頂尖音樂家、清華大學師生與金門在地學子同台演出，相當精彩。圖／民眾提供
《2025金門擎天廳音樂會》今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，活動匯聚國內外頂尖音樂家、清華大學師生與金門在地學子同台演出，相當精彩。圖／民眾提供

音樂會 金門

延伸閱讀

阿公阿嬤變身巨星！金門「銀髮長者歌唱賽」閃耀登場

金門家扶志工啟動「愛家服務」 助弱勢家庭翻修溫暖小窩

金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

金門醫療專機抵松山機場後爆胎 安捷：原因待查

相關新聞

媽祖3聖筊牽線！屏東瑞光里長接「超級任務」 助日女跨海尋父

屏東市瑞光里長盧逸洋今年初接獲日籍佐藤香里跨海找尋台灣生父的「超級任務」，線索有限，讓他遇上瓶頸，剛好行經里內信仰中心「...

阿公阿嬤變身巨星！金門「銀髮長者歌唱賽」閃耀登場

金門縣政府年度最受長輩期待的「阿公阿嬤歌唱比賽」，今天在金門縣社會福利館熱鬧登場，不少長者都盛裝赴會，只見阿公穿上西裝，...

頂尖音樂家齊登金門擎天廳演出 音樂扎根綻放藝術光彩

由金門縣政府與文化部指導，金門縣文化局攜手國立清華大學藝術學院共同主辦的《2025金門擎天廳音樂會》，今天下午在金門縣擎...

金城草地音樂節登場！鎮長帶萌娃同樂 寶寶爬行萌翻全場

由金城鎮公所主辦的「後浦草地音樂節─小紅飛機的野餐樂園」今、明兩天下午3點至晚上9點在金城莒光湖畔大草原熱鬧登場，只見草...

力里圳灌溉屏東平原百周年 縣府邀鳥居信平孫子同慶

1925年日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，如今過了百年圳水仍潺潺流動。慶祝百周年，屏東縣政府今天在春日鄉舉辦「...

金門家扶志工啟動「愛家服務」 助弱勢家庭翻修溫暖小窩

金門家扶中心長期關懷地區經濟弱勢兒少與家庭，不僅提供經濟扶助與教育支持，更重視家庭生活品質的提升，社工在定期訪視中發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。