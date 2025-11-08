頂尖音樂家齊登金門擎天廳演出 音樂扎根綻放藝術光彩

由金門縣政府與文化部指導，金門縣文化局攜手國立清華大學藝術學院共同主辦的《2025金門擎天廳音樂會》，今天下午在金門縣擎天廳盛大登場，音樂會以「教育扎根、永續發展」為主題，匯聚國內外頂尖音樂家、清華大學師生與金門在地學子同台演出，在悠揚旋律中展現教育傳承與藝術能量的交融之美。

清華大學藝術學院院長張芳宇率領音樂學系多位教授親臨金門，攜手台北市立交響樂團與前國家交響樂團首席級演奏家共同登台，演出陣容星光熠熠，包括小提琴杜沁澐、許詠傑，中提琴蔡秉璋，大提琴婭力木等名師，以及宋光清、王濟揚、魏廷安、穆恩信與陳建勛組成的銅管五重奏，專業水準深獲觀眾讚嘆。

清華音樂系學生黃翊凱、翁嘉秀、陳家媛、姚智閎、陳芃榛等人也以青春活力詮釋古典樂之美；金門高中黃沛媛（薩克斯風）、黃宏濬（單簧管）兩位全國特優學生受邀共演，象徵專業音樂與地方教育的完美接軌。

壓軸曲目由金門高中與金城國中管樂團20餘位學生，與清華師生同台合奏，在專業音樂家的引領下，奏出跨世代的音樂對話。當地學子以熱情演奏回應師長指導，展現「教育扎根」的成果與希望，現場掌聲如雷，氣氛感人。

音樂會前夕，「管樂大師班」於金門高中開課，由清華教授群親自指導學生技巧與詮釋，並進行示範演奏。學生得以近距離與名家交流，激發學習熱情與藝術潛能。系列活動同時延伸至社區與校園，讓音樂教育在地方生根。

清華大學音樂系長年推動藝術教育普及，此次攜手金門縣文化局，以音樂實踐大學社會責任，讓藝術走入生活，也讓島嶼的文化底蘊在旋律中綻放光彩。