馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語
第2屆馬祖語國家語言生活節，今明2天於南竿鄉舉辦，主辦單位表示，今年概念為「國家語言大繞境」，除讓不同語言有交流機會，更盼讓民眾在生活中自然開口說馬祖語。
由文化部補助，馬祖青年發展協會舉辦的「2025馬祖語國家語言生活節」，8至9日於南竿鄉馬祖村舉辦。協會理事長黃開洋對中央社記者說，活動今年為第2屆，包括馬祖語繪本等講座、馬祖語問答闖關與傳統美食市集，以及原創馬祖語歌曲演唱等，希望能讓參加者都在生活中說出馬祖語。
黃開洋指出，今年活動主題以馬祖傳統民俗活動「繞境」為靈感，打出「國家語言大繞境」口號，並邀請致力於發揚台語、客語，以及原住民語的表演團體，如春麵樂隊、宋楚琳等，與在地民眾交流。
8日舞台區壓軸表演，以優美歌喉聞名馬祖的王建華、李翠雲夫妻，以「一夜限定」的特別組合，演唱「厝裡的酒」、「生紅過夏」等一系列創作馬祖歌曲，吸引許多在地民眾駐足與掌聲。
工作人員王小姐和劉小姐表示，平常長輩講的馬祖語都聽得懂，一旦自己開口，才驚覺語彙量不足，詞不達意。觀光客黃先生則說，從來不知道有馬祖語，還以為只是發音不太一樣的台語，但光聽工作人員講，完全不知道在說什麼，如何發音，覺得很衝擊。
多位馬祖村長者向中央社記者說，很久沒看到街道充滿活力，年輕人願意開口講馬祖語，覺得「野好」（馬祖語，指很好），希望大家不要忘記自己的語言。
