阿公阿嬤變身巨星！金門「銀髮長者歌唱賽」閃耀登場

金門縣政府年度最受長輩期待的「阿公阿嬤歌唱比賽」，今天在金門縣社會福利館熱鬧登場，不少長者都盛裝赴會，只見阿公穿上西裝，戴上紳士帽，有阿嬤則是一襲亮片裝，看起來都超時髦，演唱歌曲也架勢十足，現場彷彿是阿公阿嬤的金曲盛會，相當精彩有趣。

活動由副縣長李文良親自開場致詞，知名主持人丁小東妙語如珠炒熱氣氛，今年報名踴躍，共有63位參賽者登台競唱，台上阿公阿嬤各個「全副武裝」，有阿公白襯衫、西裝神采奕奕，也有阿嬤以旗袍、亮片裝閃耀登場，宛如走上星光大道。

李文良致詞時表示，一進來就看到很多盛裝打扮的阿公阿嬤，相信比賽會相當精彩。現場氣氛熱烈，掌聲與歡呼聲不絕於耳，不少家屬更組團前來加油打氣，老中青三代共襄盛舉。比賽歷時五個多小時，評選出各組優勝者及六項特別獎。

台語組由金寧鄉許乃義奪冠，林綉英、陳明進分居二、三名、第四名陳雅明，優勝三名各為陳德泉、陳蔡月櫻、董耀樂；國語組：第一名許少綢、第二名陳素英、第三名劉佳寧，優勝三名為莊翠雪、黃招治、董彩雪。

特殊獎部分，陳麗珠獲「最佳造型獎」、許加欽奪「最佳台風獎」、莊友盛抱回「最佳勇氣獎」、李淑卿贏得「最佳人氣獎」、楊水和拿下「最佳精神獎」，另頒「特別獎」予楊恭敬，以表彰其熱情參與精神。

令人敬佩的是，今年參賽者中有兩位長輩已超過九旬高齡，仍堅持站上舞台高歌一曲，贏得滿場掌聲。縣府社會處也特別準備紀念禮品，感謝所有參賽者的熱情投入。