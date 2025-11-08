篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客

快訊

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。

「2025篤行文化音樂漫時光」活動今天登場，篤行十村內的潘安邦紀念館與張雨生紀念館也舉辦重新開館儀式，今天由澎湖縣政府參議王國裕、觀光署澎管處副處長呂玉鉛、縣府旅遊處長陳美齡及張雨生的母親張福全等人共同揭幕。張媽媽並親自導覽，分享兒子的成長故事與篤行十村的歷史風貌。

張福全今天與親友團跨海到澎湖，為張雨生紀念館揭牌，並一一參觀兒子生前的生活點滴。她對一張5歲張雨生由父親騎腳踏車載出遊的舊照，回憶特別深刻。

縣府旅遊處表示，潘安邦與張雨生是澎湖的重要音樂瑰寶，為推動在地音樂文化與觀光結合，縣府配合2紀念館整修開館，以嶄新風貌重新詮釋澎湖音樂文化的延續與傳承，期盼以文化創意為地方觀光注入新活力。

「2025篤行文化音樂漫時光」活動，除舉辦重新開館儀式外，也在園區舉行戶外音樂演唱會，邀請卓義峰、民謠雙人組合一點草木、貳樓樂團及好地樂團等國內與在地表演團體演出。現場在懷舊氛圍中重溫2位音樂巨星的經典作品，園區情人步道上還有文創市集，入冬後難得湧入人潮，感受澎湖音樂文化的熱情與魅力。

